Quotidiano di Gela

Gela, due giornate di squalifica a Giuliano: un turno di stop per Ferrigno

Ferrigno tornerà regolarmente a disposizione della squadra per la gara del 4 ottobre contro i nerorosa, mentre sarà più lungo lo stop per Giuliano.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
22 settembre 2026 16:05
Gela, due giornate di squalifica a Giuliano: un turno di stop per Ferrigno - Foto: Gela Calcio
Foto: Gela Calcio
Gela
Sport
Calcio
Condividi

Gela. Il Giudice Sportivo ha reso note le giornate di squalifica che dovranno scontare Simone Giuliano e Andrea Ferrigno, espulsi domenica in occasione della sfida interna contro l’Enna. Il primo, che ha abbandonato il rettangolo di gioco nel primo tempo “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al petto” - come riportato nel comunicato - salterà le due gare contro Digiesse Praia Tortora e contro Athletic Palermo.

Salterà solo la trasferta in Calabria, invece, Andrea Ferrigno, espulso per doppia ammonizione. Tornerà regolarmente a disposizione della squadra per la gara del 4 ottobre contro i nerorosa, mentre lo stop per il centrale difensivo sarà più lungo di una settimana.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela