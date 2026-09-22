Gela, due giornate di squalifica a Giuliano: un turno di stop per Ferrigno

Ferrigno tornerà regolarmente a disposizione della squadra per la gara del 4 ottobre contro i nerorosa, mentre sarà più lungo lo stop per Giuliano.

Gela. Il Giudice Sportivo ha reso note le giornate di squalifica che dovranno scontare Simone Giuliano e Andrea Ferrigno, espulsi domenica in occasione della sfida interna contro l’Enna. Il primo, che ha abbandonato il rettangolo di gioco nel primo tempo “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al petto” - come riportato nel comunicato - salterà le due gare contro Digiesse Praia Tortora e contro Athletic Palermo.

Salterà solo la trasferta in Calabria, invece, Andrea Ferrigno, espulso per doppia ammonizione. Tornerà regolarmente a disposizione della squadra per la gara del 4 ottobre contro i nerorosa, mentre lo stop per il centrale difensivo sarà più lungo di una settimana.