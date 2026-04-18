Gela, Di Stefano: “Propongo una raccolta fondi attraverso un azionariato popolare”

Il comunicato del primo cittadino gelese.

Gela. Attraverso un comunicato, il sindaco Terenziano Di Stefano è nuovamente intervenuto riguardo alla vicenda Gela Calcio. Il primo cittadino ha chiesto vicinanza alla città proponendo una raccolta fondi attraverso un azionariato popolare.

“Mi rivolgo a tutti voi: cittadini, associazioni, cooperative, commercianti, imprenditori, professionisti, realtà produttive del nostro territorio. Siamo in un momento decisivo. Non possiamo permetterci di perdere la Serie D, non possiamo disperdere ciò che lo sport ha costruito in quest’ultimo anno in termini di armonia, orgoglio e visibilità per Gela. Siamo un po’ come nel film Innamorato Pazzo di Adriano Celentano, nessuno si tira indietro, ognuno fa la propria parte, ognuno contribuisce per aiutare “Barnaba” e difendere ciò che è giusto. Oggi quel “Barnaba” è Gela. E Barnaba siamo tutti noi - scrive il primo cittadino -. Il Gela Calcio non è solo una squadra: è identità, appartenenza, futuro. La permanenza in Serie D rappresenta una categoria che dà prestigio, visibilità nazionale e ricadute positive sull’economia locale. Come Amministrazione abbiamo investito oltre 3 milioni e mezzo di euro per:

-l’ammodernamento dello Stadio Vincenzo Presti;

-la realizzazione di una palestra moderna e funzionale.

Abbiamo espresso la volontà chiara di affidare lo stadio ammodernato a soggetti che presenteranno un business plan serio e una programmazione sportiva solida. Ma oggi serve uno sforzo collettivo immediato - conclude Di Stefano -. Come Sindaco di Gela, propongo una raccolta fondi attraverso un azionariato popolare: ognuno contribuisca secondo le proprie possibilità. Non conta quanto si dà, conta esserci. È un dovere morale verso la città”.