Cateno De Luca al presidio davanti al Vittorio Emanuele di Gela. Scuvera annuncia la visita dell'assessore regionale Caruso martedì prossimo.

Ventesimo giorno di presidio davanti al Vittorio Emanuele di Gela, e questa mattina ad affiancare i manifestanti è arrivato anche Cateno De Luca. Il leader di Sud chiama Nord ha incontrato la base locale del partito e ha avuto un lungo confronto sui problemi dell'ospedale con l'assessore Filippo Franzone, esponente di ScN nella giunta gelese, e con il sindaco Terenziano Di Stefano, alla guida di una maggioranza tutt'altro che scontata: civici, centrosinistra, Mpa e pezzi di Azione e dello stesso Sud chiama Nord.

Non sono mancati i gesti di colore politico: De Luca ha abbracciato calorosamente l'onorevole di Fratelli d'Italia Totò Scuvera, mentre il saluto con il leader siciliano del M5s Nuccio Di Paola è apparso decisamente più freddo — un dettaglio che, a un anno dalle Regionali, non passa inosservato.

“Sono qui - ha detto il leader di ScN - non solo per essere vicino alla città ma anche per porre la questione ospedale Vittorio Emanuele in termini concreti”

Per martedì prossimo, intanto, all’ospedale di Gela è prevista la visita dell’assessore regionale alla sanità Marcello Caruso. A preannunciarlo è il deputato di FdI Totò Scuvera. “Ho sempre preferito i rapporti istituzionali - ha detto il parlamentare regionale - la sanità si salva con il dialogo, il ragionamento e il confronto istituzionale”.