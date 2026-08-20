Gela, sanità. De Luca al fianco della protesta. Scuvera annuncia la visita di Caruso
Cateno De Luca al presidio davanti al Vittorio Emanuele di Gela. Scuvera annuncia la visita dell'assessore regionale Caruso martedì prossimo.
Ventesimo giorno di presidio davanti al Vittorio Emanuele di Gela, e questa mattina ad affiancare i manifestanti è arrivato anche Cateno De Luca. Il leader di Sud chiama Nord ha incontrato la base locale del partito e ha avuto un lungo confronto sui problemi dell'ospedale con l'assessore Filippo Franzone, esponente di ScN nella giunta gelese, e con il sindaco Terenziano Di Stefano, alla guida di una maggioranza tutt'altro che scontata: civici, centrosinistra, Mpa e pezzi di Azione e dello stesso Sud chiama Nord.
Non sono mancati i gesti di colore politico: De Luca ha abbracciato calorosamente l'onorevole di Fratelli d'Italia Totò Scuvera, mentre il saluto con il leader siciliano del M5s Nuccio Di Paola è apparso decisamente più freddo — un dettaglio che, a un anno dalle Regionali, non passa inosservato.
“Sono qui - ha detto il leader di ScN - non solo per essere vicino alla città ma anche per porre la questione ospedale Vittorio Emanuele in termini concreti”
Per martedì prossimo, intanto, all’ospedale di Gela è prevista la visita dell’assessore regionale alla sanità Marcello Caruso. A preannunciarlo è il deputato di FdI Totò Scuvera. “Ho sempre preferito i rapporti istituzionali - ha detto il parlamentare regionale - la sanità si salva con il dialogo, il ragionamento e il confronto istituzionale”.