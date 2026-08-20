Quotidiano di Gela

Gela, sanità. De Luca al fianco della protesta. Scuvera annuncia la visita di Caruso

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 20 agosto 2026 16:55
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20 ago 2026 • Cateno De Luca al presidio davanti al Vittorio Emanuele di Gela. Scuvera annuncia la visita dell'assessore regionale Caruso martedì prossimo.

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