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Gela, sanità. De Luca al fianco della protesta. Scuvera annuncia la visita di Caruso
Vincenzo Di Dio
20 agosto 2026 16:55
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20 ago 2026 • Cateno De Luca al presidio davanti al Vittorio Emanuele di Gela. Scuvera annuncia la visita dell'assessore regionale Caruso martedì prossimo.
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#Gela
#Attualità