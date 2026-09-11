Gela, Comandatore: “Non ci sentiamo inferiori a nessuno”

Ai microfoni di Bar Sport, Fabio Comandatore ha lasciato intendere che tutto sarà fuorché una gara semplice.

Gela. Per la prima volta in stagione, si aprono le porte del Vincenzo Presti, soggetto a importanti lavori di manutenzione. Domenica, il Gela riceverà la visita del Castrumfavara, reduce dal 3-0 rifilato al Milazzo nella prima giornata di campionato nel segno di Bellingardo, Schembari e Marchica. Un successo che ha palesato le lacune dei mamertini e messo in evidenza i punti di forza dei gialloblù, guidati quest’anno dall’ex attaccante di Serie A e B Antimo Iunco, che ha bagnato il suo esordio in panchina con un convincente successo. I tre punti di domenica scorsa hanno concesso una significativa iniezione di fiducia al Castrumfavara, che sul prato verde del Presti vorrà dare continuità alla vittoria conquistata nella prima giornata dando filo da torcere a un Gela che, al contrario, è chiamato a riscattare un’amara sconfitta arrivata all’ultimo respiro.

Sul campo del Sambiase, infatti, i biancazzurri sono stati a un passo dall’azzerare già all’esordio in campionato il punto di penalizzazione inflitto nel corso dell’estate. La rete all’87’ di Grisley, però, ha regalato un sorriso ai tifosi calabresi e lasciato a bocca asciutta quelli ospiti, poco soddisfatti dopo la prova degli uomini di Comandatore.

Quell’energia vista nella ripresa, adesso, dovrà necessariamente essere riproposta domenica, in occasione di un match delicato che vede protagoniste due concorrenti al mantenimento della categoria. La piazza pretende una prova all’altezza per aprire con il sorriso la nuova stagione biancazzurra. Ai microfoni di Bar Sport, Fabio Comandatore ha lasciato intendere che tutto sarà fuorché una gara semplice. Incrociare formazioni propense a chiudersi in difesa rende ancor più complicato conquistare i tre punti, al di là poi degli interpreti in campo e del nome dell’avversaria.

“Non ci sentiamo inferiori a nessuno, possiamo affrontare qualsiasi squadra allo stesso modo - dichiara a Bar Sport il tecnico -. Le squadre di medio bassa classifica sono quelle più pericolose e che ti mettono più in difficoltà. Con le squadre che giocano a calcio, invece, credo dovrebbe anche venire più facile esprimere il tuo gioco”.

La partita andrà in scena domenica alle 17 allo stadio "Presti". Il club, tramite un comunicato pubblicato sui social, ha reso noti i posti disponibili in tribuna: 1250 in totale, di cui 700 riservati agli abbonati, 542 destinati alla vendita libera e 8 dedicati ai disabili. In gradinata sarà possibile ospitare 316 spettatori, mentre la curva potrà accogliere fino a 964 sostenitori. Ai tifosi del Favara, invece, sarà vietata la vendita dei biglietti.