Gela, cinque rinforzi per Misiti: ufficializzati Flores, Baldeh e tre under

Il Gela potenzia il proprio organico ufficializzando gli arrivi di Flores, Baldeh ed il classe ‘07 De Caro, Eguaseki e La Rosa.

Gela. Pokerissimo di colpi per il Gela Calcio. Ufficializzati nell’ultima ora gli attaccanti Alieu Baldeh e Kayro Flores Heatley, di cui vi avevamo parlato in settimana, e gli under Lorenzo De Caro, Evan Eguaseki e Giovanni La Rosa, tutti e tre nati nel 2007. Il primo, palermitano, è un centravanti cresciuto nel prestigioso vivaio della Roma, con cui ha vinto due scudetti under 16 e under 17 mettendo a segno complessivamente 35 reti. L’anno scorso ha militato nel Trapani per poi iniziare la stagione corrente con il Palermo Primavera. Eguaseki, invece, è un difensore cresciuto nel vivaio del Novara che, all’occorrenza, può giocare a centrocampo, mentre La Rosa è un terzino cresciuto nel settore giovanile del Crotone.