Gela, chiuso ritiro precampionato: tanti volti nuovi e l'ambizione di stupire in serie D

Gela. L’amichevole in famiglia al “Presti” di ieri ha ufficialmente chiuso il ritiro precampionato del Gela. Dopo tredici giorni al “Palazzolo” di Linguaglossa e tre test match, i biancazzurri torneranno ad allenarsi nella propria tana lunedì 18 agosto. Questo per entrare in settimana tipo in vista del turno preliminare di Coppa contro il CastrumFavara, in programma il 24 allo stadio “Bruccoleri”. Gli allenamenti congiunti, finora, hanno dato indicazioni positive a mister Gaspare Cacciola. Vittoria per 1-0 contro l’Atletico Catania, pareggio per 1-1 contro l’Avola e, infine, successo per 4-0 contro il Giarre. Le sei reti complessive messe a segno portano le firme di Giuliano, Maltese, Aperi, Sarao, D’Emilio e Aprile, tutti marcatori diversi. Anche sul piano difensivo il tecnico etneo non può che essere soddisfatto, vista l’unica rete subita in tre partite e visto soprattutto l’atteggiamento dei propri interpreti di estrema affidabilità. Nell’arco di queste due settimane, tanti giocatori hanno raggiunto Linguaglossa per prendere parte agli allenamenti e legarsi al Gela. Degli under convocati vi avevamo già parlato qualche settimana fa, subito dopo la diramazione dell’elenco, seppur qualcuno di loro sia andato via. Il primo senior che, invece, si è unito al gruppo squadra direttamente al “Palazzolo” è stato Franco Sbuttoni, centrale difensivo dell’89. A seguirlo l’esterno sinistro Francisco Sartore, reduce da una stagione in Serie D con il Piacenza. Subito dopo è stato annunciato il ritorno di Pedro Martinez, difensore centrale conosciuto e gradito dalla piazza biancazzurra due anni fa in Eccellenza. Infine è stato il turno di Mattia Marino, terzino sinistro cresciuto nel prestigioso vivaio della Juventus e, successivamente, in quello del Parma. Quella che si sta venendo a creare è una squadra competitiva che, in Serie D, non vuole assolutamente sfigurare. Motivo per cui, da effettiva matricola essendo una neopromossa, questo nuovo Gela tenterà di interpretare il ruolo di underdog e mina vagante del campionato sorprendendo tutti, a partire dalla gara di Torre Annunziata.