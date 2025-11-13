L' associazione Diabete3 celebra la Giornata Mondiale del Diabete con la “Partita del Cuore” al Pala Urso

Un appuntamento di solidarietà e partecipazione che trasformerà lo sport in un’occasione di salute e consapevolezza per tutta la città

Gela. Domani, al Pala Urso di Gela, si terrà la “Partita del Cuore”, organizzata dall'associazione Diabete 3 presieduta da Glenda Paci, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2025, un’iniziativa promossa dal Comune di Gela in collaborazione con associazioni e realtà sportive locali. L’evento, in programma dalle ore 9.00, unirà sport e sensibilizzazione per promuovere la prevenzione e la conoscenza del diabete, con il messaggio “La difesa è il nostro miglior attacco”.

A scendere in campo saranno atleti, volontari e rappresentanti delle associazioni, tra cui FID, Ecoplast Volley, Volley Gela e Harmony Lab, per testimoniare l’importanza di uno stile di vita sano e dell’informazione come strumenti di difesa contro la malattia.

