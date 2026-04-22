Gela celebra il duo Romano- Murvana, campioni europei di danze latino americano

Alessandro Romano e Nicole Murvana, appena quindicenni, hanno conquistato il titolo europeo nella categoria Under 19 RS, distinguendosi tra oltre 50 coppie provenienti da tutta Europa

Gela. Applausi e orgoglio in aula consiliare per i giovani talenti della danza sportiva gelese, protagonisti di straordinari successi a livello internazionale. Nella giornata di ieri, l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio agli atleti che hanno portato alto il nome della città, consegnando un riconoscimento ufficiale per i risultati ottenuti al Campionato Europeo WDC di danze latino-americane, disputato al Winter Gardens Blackpool.

Al centro della cerimonia il duo composto da Alessandro Romano e Nicole Murvana, appena quindicenni, che ha conquistato il titolo europeo nella categoria Under 19 RS, distinguendosi tra oltre 50 coppie provenienti da tutta Europa. Un risultato che ha suscitato grande entusiasmo e che testimonia il livello raggiunto dai giovani ballerini gelesi.

Durante la cerimonia è stato sottolineato il lavoro delle scuole e dei tecnici che accompagnano la crescita degli atleti. Alessandro Romano e Nicole Murvana sono allievi dei maestri Rocco Romano e Graziana Romano della scuola “Calor Latino”, con la supervisione dei professori Cosmo Tattoli e Alessio Tattoli del team “Vivo Latino”.

Non solo Blackpool. Nel corso dell’incontro istituzionale è stato ricordato anche il brillante risultato ottenuto a marzo ad Atene, dove Alisya Cassarino, Karola Loggia, Sidney Ardore, Giorgia Rovetto, Carlotta Cassarino e Desy D’Alessandro hanno partecipato a una competizione internazionale nella disciplina Solo Latin, conquistando vittorie in tutte le categorie. Le atlete sono allenate dalla maestra Graziana Restuccia, che ha espresso grande soddisfazione per i traguardi raggiunti.

L’iniziativa in aula consiliare ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un segnale concreto di vicinanza delle istituzioni allo sport giovanile e ai percorsi di eccellenza costruiti sul territorio.

Archiviati i festeggiamenti, per gli atleti gelesi lo sguardo è già rivolto al futuro: il prossimo obiettivo saranno i campionati mondiali, dove proveranno a confermare quanto di straordinario mostrato finora.