Confronto tra SPI CGIL e Comune sul caro-biglietti dei bus, le agevolazioni per anziani e fragili, il Centro Diurno e il Bonus Caregiver.

Gela - Caro-biglietti del trasporto pubblico locale, tutela degli anziani e servizi sociali al centro dell’incontro tra lo SPI CGIL, Sindacato Pensionati Italiani della CGIL, e l’Amministrazione comunale di Gela. Alla riunione hanno partecipato l’assessora ai Servizi Sociali Valeria Caci, la presidente del Consiglio comunale Paola Giudice e una delegazione sindacale guidata dal segretario provinciale Emanuele Scicolone.

Lo SPI CGIL ha evidenziato le difficoltà provocate dal passaggio della gestione dei bus dall’AST ai nuovi operatori privati, con la scomparsa delle storiche tessere di libera circolazione per anziani e persone a basso reddito. In particolare, il sindacato segnala il costo di 3 euro a tratta per raggiungere anche servizi essenziali come il cimitero comunale.

La proposta è di verificare la possibilità di utilizzare fondi vincolati dei Servizi sociali, come il Fondo Povertà e altre risorse regionali, per finanziare eventuali agevolazioni. Sul tema è stato concordato un ulteriore confronto, anche con l’Assessorato regionale competente.

Durante l’incontro si è parlato inoltre del Centro Diurno per Anziani di via Giulio Siracusa, argomento già affrontato in un primo incontro dello scorso maggio. L’Amministrazione ha annunciato un prossimo avviso pubblico per il nuovo affidamento. Affrontato anche il Bonus Caregiver, con la richiesta di accelerare la pubblicazione dell’avviso relativo all’annualità 2022.