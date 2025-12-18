Gela calcio, tra attesa per la sanzione e il mercato

Le ultime novità dal fronte Gela calcio

Gela. Sono giorni particolarmente concitati in casa Gela Calcio. È attesa nelle prossime ore, intanto, l’ufficialità per quel che riguarda la chiusura ai tifosi dello stadio “Presti” in occasione della prossima sfida casalinga, fissata per domenica 21 al cospetto della Gelbison. La direzione inizialmente presa sembrava potesse portare a vietare ai tifosi di sostenere la squadra anche il weekend successivo, contro il Savoia, ma sembra che il Prefetto stia decidendo di ammortizzare la sanzione, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. Una penalizzazione non indifferente per la società, che di fatto potrebbe rinunciare agli incassi di una gara che avrebbe fruttato eccome nelle casse del Gela, sia per via dell’entusiasmo maturato da quando è arrivato Misiti e sia perché in prossimità delle festività natalizie, che permettono a tanti appassionati residenti altrove di raggiungere il “Presti” e tifare la formazione della propria città. “Fino a quando non c’è un provvedimento ufficiale non posso esprimermi, è chiaro che da parte nostra e della dirigenza della Sancataldese c’è tutta la voglia di chiarire insieme all’organo prefettizio i fatti e dimostrare che Gela e San Cataldo vivono il calcio in maniera intensa e non violenta, e un’eventuale chiusura dello stadio in occasione delle partite sarebbe una sconfitta per tutta la comunità oltre che per lo sport - afferma il direttore dell’area legale Francesco Salsetta -. Attendiamo notizie ufficiali ma ci rendiamo disponibili per raggiungere Caltanissetta con i nostri valori di sport e di educazione che si scontrano con i valori negativi di violenza e disordine”. Prosegue, intanto, il via vai in casa Gela. Per un centrocampista che entra, ce n’è un altro che fa le valigie. Ieri, infatti, è stato ufficializzato l’arrivo del centrocampista palermitano Rodolfo Sinatra, che arriva al “Presti” dal campionato di Eccellenza toscana. Gela saluta, invece, il talento locale Flavio Ferrigno, che con Misiti non ha avuto spazio e ha risolto il contratto con il club biancazzurro. Sembra diretto verso Fasano, invece, Franco Sbuttoni. Negli ultimi giorni il centrale difensivo non ha partecipato alle sessioni di allenamento con la squadra ed è pronto ad approdare nell’ambizioso club del girone H. “Ci sono tante voci, parlare e discutere di mercato fa parte del gioco. I nostri giocatori sono stati valorizzati durante questo campionato ed è lusinghiero ricevere offerte per loro. Lì poi saranno gli uomini a decidere, oltre che i calciatori - conclude Salsetta -. Il progetto Gela Calcio è un progetto a lungo termine, loro e i procuratori lo sanno e ciò che stiamo facendo noi è costruire un progetto solido per i prossimi anni. Chi vorrà rimanere sarà un punto di riferimento, mentre chi vorrà andare via lo farà alle condizioni che riserverà il mercato”.