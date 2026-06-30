Gela Calcio, riunione fiume: si cerca l'accordo finale con le firme

Mattinata convulsa con un clima teso tra vecchia e nuova proprietà. Ecco cosa sta accadendo

Gela. E' ancora in corso il vertice decisivo del dentro o fuori per il futuro del Gela Calcio. Al filo di lana si è arrivati dopo settimane convulse, frutto di riunioni, interlocuzioni, contatti con con Melfa Presidente e La Spina vice, aperto un nuovo conto corrente e nuovo Iban, definiti i moduli per i versamenti ai giocatori. Due nuovi ostacoli hanno fatto saltare il banco. Prima l’ennesimo nuovo debito preteso da inserire tra quelli da far assorbire alla nuova dirigenza ed infine l’altra pretesa di lasciare fuori dal trasferimento il bus della prima squadra ed un pulmino. Qualcuno racconta di un Melfa infuriato e dei nuovi soci vicinissimi a mandare tutto per aria. Stamattina nuovo giro nuova corsa. L’ultima. Con ancora rinvii. Cosa mancava? La firma dei vecchi soci per il trasferimento alla nuova proprietà. Alle 11,40 l’ennesima riunione presso gli uffici della Meic Services.

Arrivano per primi Peppe La Spina e Maurizio Melfa, poi l’avvocato Francesco Salsetta e il legale che assiste la famiglia Vittoria. Entrano alla spicciolata, uno alla volta. Fuori si radunano i primi tifosi. Sono pochi ma i cellulari sono roventi, come il sole che picchia in questo fine giugno. Manca solo il presidente Giovanni Vittoria. Tutti vogliono aggiornamenti. Sembra incredibile come una vicenda sportiva sia diventata una sorta di tormentone estivo che manco una fiction riesce a tenere con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. Il clima è teso, così come i volti di chi entra negli uffici direzionali della Meic. giocatori e procuratori. Ieri sembrava tutto definito. Era stata persino costituita la nuova ASD Gela. E per evitare tantissimi punti di penalizzazione entro oggi occorre effettuare bonifici istantanei ai vari tesserari delle passate stagioni di Eccellenza, per una cifra che si avvicina ai centomila euro.