Gela Calcio, prende forma la nuova società: 5 imprenditori pronti. Melfa verso la presidenza

Vertice operativo al Comune con il sindaco Di Stefano e l’assessore Di Cristina per definire il futuro biancazzurro. Chiarita la situazione debitoria e individuati i potenziali soci.

Gela. Un altro passo avanti verso la salvezza del Gela Calcio. Ancora un incontro operativo al Comune per definire la costituzione della compagine societaria che subentrerà all’attuale dirigenza biancazzurra. Una riunione coordinata dal Sindaco Terenziano di Stefano e dall’assessore allo Sport Peppe Di Cristina che ha messo attorno ad un tavolo i potenziali soci. Quella di oggi è servita per definire la situazione debitoria, distinguendo il debito sportivo da quello erariale e per finire ai fornitori. Tutto appare chiaro. Per formalizzare l’ingresso dei soci servono due passaggi: una perizia giurata certificata dei debiti e l’assemblea che definisce il passaggio della nuova componente.

Oggi intanto è stato chiarito chi intende essere socio e chi si fermerà ad una sponsorizzazione. Ed allo stato sono cinque gli interessati, con Maurizio Melfa che con tutta probabilità sarà indicato come futuro presidente. Confermata la presenza di Paolo Smorta e del duo Paolo Bentivegna-Giuseppe La Spina.

Domani i potenziali soci (li definiamo cosi fino a quando non ci sarà l’ufficialità) si riuniranno tra di loro (senza la componente politica) per definire i ruoli interni (presidente, vice, responsabile area sportiva, responsabile area commerciale, responsabile infrastrutture).

I tempi sono strettissimi. Entro 10-15 giorni vanno sanate tutte le posizioni debitorie verso i calciatori. Senza liberatorie (e quindi bonifici), il Gela non potrà iscriversi.

Filtra cauto ottimismo anche perché tanti sponsor hanno confermato la loro presenza ma vogliono prima vedere concretezza, trasparenza e conoscenza della nuova società.