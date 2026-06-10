Gela calcio, nuovo incontro: parti più vicine, c'è ottimismo per dare un futuro alla società

Le parti mantengono un cauto ottimismo e continueranno a lavorare con senso di responsabilità e massima collaborazione

Gela. Si è svolto oggi l’incontro tra l’attuale dirigenza del Gela Calcio e la cordata interessata a rilevare la società. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e verifica puntuale dello stato dell’arte del club, consentendo alle parti di approfondire ogni aspetto relativo alla situazione societaria, amministrativa e sportiva. Nei prossimi giorni si procederà con il contatto di tutti i soggetti coinvolti, a partire dai tesserati e dai giocatori, con l’obiettivo di definire le necessarie transazioni e gli accordi utili al completamento del percorso avviato. Qualora queste operazioni dovessero concludersi positivamente entro la prossima settimana, si aprirebbero concrete prospettive per la piena salvaguardia del Gela Calcio e per la continuità del progetto sportivo. Le parti mantengono un cauto ottimismo e continueranno a lavorare con senso di responsabilità e massima collaborazione nell’interesse esclusivo della società, dei tifosi e dell’intera città di Gela. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.