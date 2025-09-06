Gela Brainstorming APS supera quota 15 mila follower: un traguardo di confronto e crescita civica

L’associazione festeggia il risultato e rilancia la campagna per il 5x1000

Gela. La comunità digitale di Gela Brainstorming APS continua a crescere: la pagina ufficiale ha superato la soglia dei 15 mila follower, confermandosi uno degli spazi civici più attivi e partecipati del territorio. Un traguardo che l’associazione legge come il frutto della “cura puntuale della pagina, dello stile pacato ma rigoroso e dell’attenzione costante alle attività dal vivo”.

Fin dalla nascita, oltre quindici anni fa, Gela Brainstorming ha scelto di non puntare su contenuti effimeri, battute o polemiche sui piccoli disservizi quotidiani. «Abbiamo compreso presto – sottolineano gli amministratori – che la satira locale, spesso, diventava uno strumento per diffamare l’avversario politico. Il nostro obiettivo è sempre stato offrire analisi, proporre idee e stimolare riflessioni sulle reali potenzialità del territorio».

Da qui la decisione di limitare l’accesso al dibattito a profili reali o verificati, di escludere le pagine senza identità dichiarata e di mantenere uno stile improntato al rispetto reciproco. Una linea che, secondo l’associazione, ha favorito un confronto «ampio, serio e costruttivo» con cittadini e classi dirigenti.

Nelle discussioni e negli eventi promossi da Gela Brainstorming, i temi ricorrenti riguardano la tutela dell’identità e dell’appartenenza, la valorizzazione delle attività locali, la difesa del territorio da minacce interne ed esterne, le infrastrutture e la sostenibilità ambientale. «Abbiamo sempre adottato un approccio strategico, basato sull’analisi dello status quo e su una visione liberale dello sviluppo», spiegano dall’associazione.

Gli amministratori ribadiscono che le uniche pagine gestite dall’associazione sono:

• Gela Brainstorming – Comitato

• Forum del FARE (think tank ufficiale)

• City Brainstorming – Tiempolibresite, dedicata all’hinterland

• Gruppo Facebook “Gela – Brainstorming”

• La pagina TikTok Gela Brainstorming

• La pagina Instagram Gela Brainstorming

• Il canale WhatsApp GelaBrainstormingAPP

Per regolamento interno, chi amministra Gela Brainstorming non può gestire altre pagine legate a Gela, a garanzia di trasparenza e indipendenza.

Oltre al traguardo social, l’associazione rilancia la campagna per il 5x1000, che sarà attiva fino al 30 settembre 2025 per chi presenta il modello 730. «È un gesto semplice e gratuito – ricordano – ma può fare la differenza per i nostri progetti culturali e sociali». Per contribuire basta inserire il codice fiscale 90037780856 nella dichiarazione dei redditi.