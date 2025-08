Gela, Bonaffini: “È un piacere vedere i talenti gelesi al Gela”

Presenti fra i vari atleti convocati per il ritiro Vincenzo Tuccio e Flavio Ferrigno, talenti gelesi in forza, l’anno scorso, all’Akragas. Pur avendo preso parte al pre-ritiro al Presti, invece, non partiranno con la squadra Rocco Riggio e Marco Ferrigno.

Gela. È un Gela su misura per le richieste di Gaspare Cacciola quello che si sta venendo a creare. Il ds Lo Bianco, in sinergia con il tecnico etneo, ha costruito una squadra che possa raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società ad inizio stagione. Rispetto all’anno scorso c’è una piccola ma importante componente in più: la gelesità. Oltre all’estro di Vincenzo Tuccio il pubblico gelese, nell’arco dei tre giorni di pre-ritiro, si è goduto anche altri tre concittadini all’opera con gli atleti ingaggiati dal sodalizio biancazzurro. Il primo è Flavio Ferrigno. Richiesto da numerose società di Serie D, il mediano ha deciso di tornare in patria dopo una sfortunata annata ad Agrigento terminata con il fallimento dell’Akragas. L’anno precedente, invece, ha dato prova del suo talento al “Vincenzo Presti” agli ordini di mister Mirko Fausciana, mostrando una personalità e una serenità fuori dal comune per un giovanissimo classe 2007. Qualità che non sono passate inosservate dinanzi agli occhi della tifoseria biancazzurra, che quest’anno l’ha preteso e ottenuto.

“È giusto che i ragazzi abbiano calcato altri campi per giocare in categorie superiori - dichiara Bonaffini - quest’anno hanno dato massima disponibilità per vestire la maglia del Gela e a noi fa piacere averli con noi perché sono dei professionisti oltre che atleti di grande talento”.

Dopo alcune esperienze fuori, è rientrato al Gela anche se solo per qualche giorno pure Rocco Riggio, che l’anno scorso ha militato nell’Akragas prima e nel Nicosia poi, rispettivamente in Serie D e in Promozione. Il classe 2004 si è allenato con il club presieduto da Toti Vittoria nel corso del pre-ritiro ma non è partito con la squadra in direzione Linguaglossa. Lo stesso vale per l’attaccante del 2008 Marco Ferrigno, presente al “Presti” tra lunedì e mercoledì. Cresciuto nel vivaio gelese, l’anno scorso ha fatto parlare di sé per le belle prestazioni e le reti siglate in occasione del Torneo delle Regioni con la selezione siciliana. Questo non è bastato, però, per convincere mister Cacciola a portarlo con sé in terra etnea.