Gela, Benassi e Tuccio verso il forfait. Ufficiale Petta

Grande festa in piazza Umberto I per la presentazione dinanzi ai propri tifosi del Gela, che domenica esordirà in casa contro il Ragusa. Entrambe le squadre vengono da un pareggio ottenuto alla prima, rispettivamente contro Savoia ed Enna.

Gela. Ieri sera, nel corso della presentazione del Gela, la tifoseria locale ha caricato i biancazzurri prima dell’esordio casalingo di domani contro il Ragusa, intonando i cori più rappresentativi. Ci si aspetta uno stadio gremito di sostenitori per la prima gara stagionale all’interno della calda tana del “Vincenzo Presti”. L’organico di mister Cacciola sta bene e si è allenato regolarmente nell’ultima settimana, fatta eccezione di Benassi e Tuccio che non hanno ancora recuperato del tutto e i cui nomi, con ogni probabilità, non figureranno all’interno dell’elenco dei convocati.

“Benassi e Tuccio sono due giocatori importanti come tutto il resto della squadra - spiega ai nostri microfoni mister Cacciola - per essere al 100% aspettiamo il loro pieno recupero ma nel complesso i ragazzi stanno bene”.

L’ottimo pareggio ottenuto a Torre Annunziata, sul campo del Savoia, ha dato ulteriore fiducia alla forte rosa agli ordini di mister Gaspare Cacciola, che riceverà la visita del Ragusa per festeggiare davanti ai propri tifosi un altro risultato positivo. Appuntamento fissato alle 15:30 di domani. A dirigere la gara Gervasi della sezione di Cosenza, affiancato da Quattrotto di Messina e Trefiletti di Acireale.

“La partita di Torre Annunziata ci ha dato grandissima autostima oltre che consapevolezza del lavoro che svolgiamo quotidianamente - prosegue il tecnico biancazzurro - una squadra quasi interamente nuova che esprime quel gioco non lo fa per frutto del caso ma grazie a grande lavoro e impegno da parte di tutti. Regalare una vittoria davanti ai nostri tifosi è un obiettivo importante e ce la metteremo tutta per riuscirci”.

Ieri, intanto, dinanzi ad una folta cornice di pubblico, è stata presentata la squadra in piazza Umberto I. Tanti sorrisi per una stagione inaugurata domenica scorsa nel migliore dei modi con un pareggio che ha fruttato grande entusiasmo tra squadra e tifoseria. Tra i giocatori introdotti la bomba di mercato di cui si è parlato tanto, ovvero Andrea Petta. Il difensore del ‘92 va ad arricchire un reparto già forte di suo e colmo di qualità. Si tratta del quinto centrale a disposizione di mister Cacciola, anche se sembra destinato a partire Pedro Martinez, che secondo rumors non è convinto di disputare un torneo da non protagonista. Benassi e Sbuttoni, e lo stesso Giuliano, sembrano davanti nelle gerarchie e seppur abbia debuttato domenica a Torre Annunziata, lo spagnolo potrebbe decidere di lasciare il gruppo.