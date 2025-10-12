Quotidiano di Gela

Gela Basket si ferma davanti all'Alfa Catania: vittoria etnea, 61-91

Passano i catanesi con un successo netto

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
12 ottobre 2025 16:18
Gela. Il Gela Basket scivola nella sua stessa tana contro la corazzata Alfa Catania. La prima sconfitta del campionato dei gelesi termina sul rotondo risultato di 61-91 in favore degli etnei. 15-18, 29-45, 45-73 i punteggi dei tre parziali, dominati dai catanesi per gran parte della sfida. Starà ai biancazzurri reagire e ripartire già dalla prossima settimana, dal parquet del Basket Scicli, per ritrovare la via del successo.

