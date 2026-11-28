SERIE B INTERREGIONALE Gela Basket, sfida ad alta quota al PalaLivatino: arriva la vice-capolista Messina

Quella in programma per domani alle 18 è indubbiamente una gara che promette spettacolo: le due squadre vogliono difendere il proprio posto nelle posizioni privilegiate della graduatoria del girone.

Gela. Altra domenica e altro big match per il Gela Basket, che riceverà stavolta il Messina. Vice-capilista del raggruppamento, i peloritani vantano due punti in più dei biancazzurri e sono reduci da un momento di forma ampiamente positivo che li vede occupare la seconda posizione in solitaria alle spalle del Barcellona Basket. In fiducia anche gli uomini di Bernardo, che a sorpresa occupano il gradino più basso del podio a pari merito con Virtus Sarno, Catanzaro e Svincolati Milazzo.

Quella in programma per domani alle 18 è indubbiamente una gara che promette spettacolo: le due squadre vogliono difendere il proprio posto nelle posizioni privilegiate della graduatoria del girone. Solo una delle due, però, si aggiudicherà i pesantissimi punti in palio.