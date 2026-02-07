Gela Basket, la Dierre torna al PalaLivatino in occasione della poule promozione

La società cara a Fabio Cipolla ha deciso di riservare cento tagliandi d’ingresso agli sportivi di Niscemi, in questi giorni alle prese con una fase delicata.

Gela. Il Gela Basket, fra le mura del PalaLivatino, inaugura la poule promozione. La prima antagonista in questa seconda fase del campionato biancazzurro è la Dierre Reggio Calabria, che l’anno scorso ha eliminato gli uomini di Bernardo in semifinale playoff. I locali, in cima al raggruppamento, scenderanno in campo forti di un percorso di alto livello in cui hanno inanellato quattordici punti su sedici disponibili. I calabresi, invece, occupano il gradino più basso del podio con dieci punti, al di sotto di Gela Basket ed Alfa Catania.

Pronto ad esordire con la casacca biancazzurra Simun Kovac, ala grande croata con lunga esperienza internazionale, reduce dalla seconda serie del campionato croato.

La società cara a Fabio Cipolla ha deciso di riservare cento tagliandi d’ingresso agli sportivi di Niscemi, in questi giorni alle prese con una fase delicata. “Un gesto concreto per esprimere vicinanza, condivisione e sostegno, dentro e fuori dal campo. Un invito a vivere insieme una serata di sport, passione e partecipazione”, riporta la società all'interno di un comunicato stampa.

“Ricordiamo sempre che il nostro è pur sempre un gioco. La gente viene e si diverte ma non dobbiamo mai dimenticare ciò che accade al di fuori di questo rettangolo di gioco - dichiara Vincenzo Provenzani, playmaker del Gela Basket -. Ciò che è accaduto a Niscemi è una vera e propria disgrazia e ci tengo a mandare un caloroso abbraccio a tutti gli abitanti da parte della squadra. Sono sicuro che la città ne uscirà più forte di prima”.