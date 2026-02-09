Gela Basket, i fratelli Caiola decidono la gara contro la Dierre con 30 punti combinati

I calabresi scivolano al PalaLivatino per 77-67 sotto i colpi di un convincente Gela Basket.

Gela. Che sia regular season o che sia poule promozione la differenza è poca: il Gela Basket non sa perdere. I biancazzurri si aggiudicano la sentita sfida contro la Dierre Reggio Calabria, che al PalaLivatino cade sotto i colpi dei locali, vittoriosi per 77-67.

Nel primo quarto c’è solo una squadra in campo. Il Gela Basket mette la partita sui binari più favorevoli con un autorevole 33-11. Nel secondo parziale il copione è lo stesso ma a parti invertite. La formazione ospite riapre una sfida inizialmente parsa a senso unico mettendo a segno 31 punti e subendone 13. Le due squadre guadagnano la via degli spogliatoi sul 46-42. Il terzo quarto prosegue sul filo dell’equilibrio e termina con un eloquente 14-14. Gli uomini di Bernardo mettono in cassaforte il successo negli ultimi dieci minuti con un convincente 17-11 e difendono la vetta del nuovo raggruppamento.

Decisivi i 30 punti combinati dei fratelli Caiola, seguiti dai 10 di Occhipinti. 3 i punti all’esordio in biancazzurro, invece, per l’ultimo arrivato Kovac.