Gela Basket, i biancazzurri regolano il CUS Palermo nel segno di Hajrovic

21 punti per Tarik Hajrovic, seguito dai 16 di Provenzani e dai 14 di Occhipinti.

Gela. Prova di grande carattere e maturità per il Gela Basket, che supera a domicilio il CUS Palermo per 81-62. Dopo un primo quarto equilibrato, la gara si mette sui binari più favorevoli per gli ospiti già nel secondo parziale della sfida. Le due squadre, infatti, guadagnano la via degli spogliatoi sul punteggio di 39-23 in favore dei biancazzurri. Nel secondo tempo Caiola e compagni difendono il cospicuo vantaggio senza correre troppi rischi fino alla sirena finale.

Il top scorer della sfida è Hajrovic con 21 punti a referto, seguito da Provenzani e Occhipinti con 16 e 14.