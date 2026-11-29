SERIE B INTERREGIONALE
Gela Basket da urlo: Messina ko in rimonta
Sugli scudi Lakicevic e Daunys, autori di quattordici punti ciascuno. Decisivi anche i tredici punti di Cernic.
A cura di Giovanni Indovina
29 novembre 2026 20:51
Gela. Altalena di emozioni al PalaLivatino: il Gela Basket sconfigge la vice capolista Messina in una gara a dir poco entusiasmante terminata col punteggio di 76-70. Rimonta da applausi per i biancazzurri, sotto di dodici lunghezze all’intervallo dopo aver concesso trentadue punti nel solo secondo quarto. Nella ripresa, però, viene fuori tutta la qualità della squadra di Bernardo, che si aggiudica due punti pesantissimi contro una squadra lanciata e in piena fiducia.
Sugli scudi Lakicevic e Daunys, autori di quattordici punti ciascuno. Decisivi anche i tredici punti di Cernic.