Gela Basket, Bernardo: “Abbiamo grande voglia di affacciarci su un palcoscenico per noi inusuale”

Cresce l’attesa, in casa Gela Basket, in vista della prima di campionato, in programma per domenica 27 settembre.

Gela. Poco più di venti giorni separano il Gela Basket dallo storico esordio in Serie B Interregionale. Domenica 27 settembre, il PalaLivatino aprirà le porte ai tifosi in occasione della gara contro la Bim Bum Rende, che darà ufficialmente il via alla prima stagione dei locali nella competizione. L’ambiente è in fermento e aspetta con ansia ed entusiasmo la data dell’esordio, mentre Provenzani e compagni continuano a sudare, agli ordini di Bernardo e del suo staff, fra le mura di un PalaLivatino reso rovente dalle elevate temperature.

“Abbiamo grande voglia di affacciarci su questo nuovo palcoscenico per noi inusuale. ci stiamo mettendo impegno ed entusiasmo - dichiara ai nostri microfoni Bernardo -. È stato allestito un gruppo di primissimo livello, composto da ragazzi appassionati che stanno dando l’anima per il progetto”.

La scorsa settimana, il roster biancazzurro ha avuto modo di misurarsi in amichevole con la Fortitudo Agrigento, ai nastri di partenza in B nazionale. Lo staff ha valutato gli atleti in azione ricevendo parecchie buone indicazioni, sotto l’aspetto atletico ma anche tattico. La dura preparazione sta dando i suoi frutti e l’organico sta lavorando per arrivare alle prime gare di campionato nella migliore condizione possibile. Domani, intanto, il Gela Basket sarà ospite della Virtus Ragusa per il secondo esame estivo in una sorta di doppio confronto che vedrà poi gli iblei protagonisti domenica 20 settembre sul parquet biancazzurro.

“Aver giocato ad Agrigento e aver ben figurato contro una squadra che dovrà fare bene in B nazionale ci ha sicuramente dato un’iniezione di autostima. Adesso giocheremo due amichevoli contro la Virtus Ragusa e poi ne faremo un’altra ancora contro il Ribera - prosegue -. Stiamo affrontando i test che ci porteranno a questa strepitosa avventura con serenità. I ragazzi stanno lavorando per trovare presto l’alchimia giusta”.