Gela Basket, arriva al PalaLivatino l'Angri: biancazzurri a caccia di riscatto
Valido per la settima giornata di campionato, il match di oggi rappresenta una chiara e fondamentale opportunità di rilancio per il club della cicogna biancazzurra.
Gela. Alla seconda posizione in classifica a margine dei due ko contro Virtus Sarno e Piedimonte Matese, il Gela Basket affila le armi in vista dell'arrivo al PalaLivatino dell'Angri Pallacanestro. Valido per la settima giornata di campionato, il match di oggi rappresenta una chiara e fondamentale opportunità di rilancio per il club della cicogna biancazzurra, chiamato a regalare un sorriso ai propri tifosi per porre fine a un momento negativo della propria stagione.
La formazione campana, dal canto suo, è reduce dal convincente successo interno contro il Catanzaro: l'Angri approda a Gela con l'obiettivo di approfittare del periodo negativo del Gela Basket e sbancare il PalaLivatino. Fischio d'inizio in programma per le 18 di oggi: la gara si giocherà eccezionalmente di sabato per rispettare il principio di alternanza con le altre società locali che condividono l'impianto gelese.