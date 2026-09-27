Appuntamento con la storia per il Gela Basket: al PalaLivatino arriva la BimBum Rende
Gli appassionati al mondo della pallacanestro pregustano una sfida emozionante dal sapore di storia.
Gela. Ormai poche ore dividono il Gela Basket dallo storico esordio in Serie B Interregionale. Dopo il cammino autorevole della passata stagione, il club della cicogna ha conquistato il tanto desiderato salto di categoria e staccato il pass per la nuova competizione, in cui esordirà oggi pomeriggio alle 18 fra le mura del PalaLivatino al cospetto della BimBum Rende.
Gli appassionati al mondo della pallacanestro pregustano una sfida emozionante dal sapore di storia. I locali vogliono bagnare il proprio esordio in B Interregionale con un successo che possa alimentare l’entusiasmo dei tifosi, anche e soprattutto in vista dei prossimi impegni.