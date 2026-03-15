Gela Basket ancora ko: la Dierre supera i biancazzurri per 85-80

Seconda sconfitta consecutiva per il Gela Basket, stavolta in casa della Dierre Reggio Calabria.

Gela. Altro scivolone del Gela Basket, che rimedia il secondo ko consecutivo della sua poule promozione. Dopo gli Svincolati Academy, anche la Dierre Reggio Calabria si impone sui biancazzurri. La formazione calabrese trionfa contro gli uomini di Bernardo al termine di uno scontro equilibrato ed emozionante col punteggio di 85-80.

Servono a poco i 28 punti combinati di Giusti e Occhipinti, che non riescono ad evitare la seconda sconfitta di fila per la compagine gelese. Giacomo Scortica e Roberto Cernic, con 25 e 20 punti, trascinano i locali verso la vittoria.

Così facendo, i biancazzurri mancano l’aggancio al primato e rimangono attardati di due punti dalla capolista Alfa Catania.