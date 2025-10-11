Gela Basket-Alfa Catania, Occhipinti: “Gara importante ma non decisiva, c’è ancora tempo”

Prosegue con entusiasmo il cammino del Gela Basket, impegnato domani pomeriggio al PalaLivatino contro l’Alfa Catania per uno degli incontri più sentiti dell’intero campionato visto il calibro e di conseguenza le ambizioni delle due protagoniste.

Gela. Prosegue con entusiasmo il cammino del Gela Basket, impegnato domani pomeriggio al PalaLivatino contro l’Alfa Catania per uno degli incontri più sentiti dell’intero campionato visto il calibro e di conseguenza le ambizioni delle due compagini. I padroni di casa vengono da un successo di grande cuore ottenuto sul campo del Siracusa nel segno di un Gaspare Caiola in stato di grazia, con 25 punti messi a segno. Gli etnei, invece, hanno superato sul velluto Gravina con un divario nel punteggio di quasi 40 punti. Tra i giocatori più attesi fra le fila etnee ci sono il lungo serbo Milos Mihajlovic, l’ala lituana Matas Budrys e il capitano Luciano Abramo. A lanciare la palla a due, alle ore 18.00, saranno i direttori di gara Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi e Francesco Giunta di Ragusa.

“L’Alfa Catania la conosciamo bene, è una squadra che ha dei meccanismi ben consolidati ed è composta da atleti che giocano insieme da tanto tempo - dichiara Giovanni Occhipinti, playmaker del Gela Basket - è sicuramente una gara importante perché sia noi che l’Alfa Catania puntiamo ad arrivare tra le prime cinque ma non è un crocevia, c’è ancora tanto tempo e cambieranno tante cose”.