Gela Basket a Palermo per ritrovare il sorriso lontano dal PalaLivatino

Si tratta del primo di due impegni fuori casa per l’organico biancazzurro, che lontano dalle mura del PalaLivatino ha palesato qualche difficoltà proprio negli ultimissimi incontri esterni.

Gela. Trasferta in terra palermitana per il Gela Basket, ospite del CUS Palermo per la terzultima gara della poule promozione. Si tratta del primo di due impegni fuori casa per l’organico biancazzurro, che lontano dalle mura del PalaLivatino ha palesato qualche difficoltà proprio negli ultimissimi incontri esterni. Contro Svincolati Academy e Dierre, il club gelese ha rimediato due inaspettati ko che hanno fatto scivolare alla seconda posizione il roster di Bernardo.

Sembravano due piccole battute d’arresto, ma le dichiarazioni di Gaspare Caiola riguardanti una “perdita di fiducia” e una “squadra in netto calo” hanno fatto discutere e preoccupare gli appassionati al club gelese, chiamato a rispondere sul parquet al cospetto di una squadra insidiosa.