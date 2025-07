Gela, arrivano le prime proposte di rinnovo: Valenti, Colace, Maydana, Sessa e Gigante verso la permanenza

I cinque atleti vanno verso la permanenza in biancazzurro in vista del prossimo campionato di Serie D.

Gela. Inizia ufficialmente la fase di programmazione del Gela in vista del campionato di Serie D a margine della promozione ottenuta, domenica scorsa, a discapito del Canosa. Al solito, si inizia con le riconferme. I primi cinque giocatori orientati verso la permanenza in biancazzurro sono Tomas Colace, Federico Valenti (in foto), Marcos Maydana, Alfonso Sessa e Gabriele Gigante. Il primo, arrivato la scorsa estate, ha dimostrato grande affidabilità tra i pali ed è cresciuto esponenzialmente rispetto all’inizio del campionato. Comodo averlo a disposizione anche perché in campo riempirebbe uno degli slot dedicati agli under. Valenti, invece, ha accettato la convivenza con l’estremo difensore argentino e sembra disposto a farlo per un altro anno, con la consapevolezza che il minutaggio non sarà elevato come lo è stato per tutta la durata della sua brillante carriera. Verso la riconferma anche Maydana, tra i protagonisti della cavalcata biancazzurra grazie alle sue sgasate sulla fascia sinistra e grazie ai suoi piedi educati. Alfonso Sessa, tra i più apprezzati dalla tifoseria per la grande resistenza e per il suo dinamismo, sembra pronto ad accettare il rinnovo con il Gela e vestire, per un altro anno, la gloriosa divisa biancazzurra, stavolta in un palcoscenico più prestigioso. Infine abbiamo Gabriele Gigante, con ogni probabilità la rivelazione del campionato del Gela. Arrivato ad ottobre in punta di piedi insieme a Maydana, ha dato all’organico di mister Cacciola quell’imprevedibilità che mancava eccome. In tante occasioni è stato chiamato in causa a gara in corso dal tecnico ex Giarre ed è riuscito a spaccare la partita, supportando i compagni nella trequarti avversaria e creando pericoli alle retrovie antagoniste. Costante fonte di apprensione per gli avversari, l’esterno ex Ragusa ha timbrato il cartellino tre volte in campionato. Cinque riconferme che permettono al Gela di gettare le basi in vista della prossima stagione. I biancazzurri troveranno l’opposizione di compagini blasonate e attrezzate e dovranno obbligatoriamente farsi trovare pronti senza lasciare nulla al caso.