Gela, arriva al “Presti” il fanalino di coda Paternò

Calcio d’inizio fissato per le 16:30 di domenica. Dirige l’incontro Giacomo Pasquetta della sezione di Crema, affiancato da Riccardo Bonicelli ed Elia Sanneris delle sezioni di Bergamo e Mantova.

Gela. Ventinovesimo esame di maturità in campionato per il Gela, chiamato a fare la voce grossa fra le mura del “Presti” contro il Paternò, fanalino di coda del girone I con diciotto punti. I biancazzurri arrivano alla sfida reduci da quattro gare senza vittoria e hanno rallentato la propria marcia verso la salvezza, seppur il divario continui a mantenersi piuttosto ampio. Il tredicesimo posto, infatti, dista nove lunghezze e non impensierisce più di tanto l’organico di Misiti.

Ci si aspettava un’ultima fase di campionato più agevole e spensierata, ma le prestazioni sciorinate sono state deludenti, in particolare le ultime due esterne contro Enna e Sambiase. Le prove casalinghe sono state più soddisfacenti. L’ultima contro il Milazzo è stata sufficiente nonostante la beffa sul finale che ha permesso ai mamertini di riacciuffare la gara e conquistare un buon punto. Prima dei rossoblù, i biancazzurri hanno affrontato, nel 2026, Acireale, Sancataldese, Messina e Savoia, vincendo contro le siciliane e cedendo solo dinanzi alla formazione campana.

Contro il Paternò l’imperativo è vincere per avvicinarsi alla salvezza aritmetica ed evitare di correre rischi, alla luce anche di un’eventuale penalizzazione che potrebbe essere inflitta ai biancazzurri.

La formazione etnea sta provando a risalire la china per compiere un miracolo sportivo e smentire chi l’ha data per spacciata, ma il tempo scorre e c’è sempre meno sabbia nella clessidra. Dal 15 febbraio ad oggi, il Paternò ha avuto la meglio su Sancataldese e Acireale, pareggiato contro l’Enna e perso contro Nuova Igea Virtus e Athletic Palermo. Un timido cambio di passo che permette agli uomini di Millesi e ai tifosi rossazzurri di credere ancora in un posto in zona playout, lontana sei lunghezze a sei giornate dal termine.

Calcio d’inizio fissato per le 16:30 di domenica. Dirige l’incontro Giacomo Pasquetta della sezione di Crema, affiancato da Riccardo Bonicelli ed Elia Sanneris delle sezioni di Bergamo e Mantova.