Gela, apre Oro King: il nuovo punto di riferimento per la compravendita di preziosi

L’attività offre servizi di valutazione e acquisto di oro, argento, diamanti e orologi di prestigio, tra cui Rolex, garantendo professionalità.

Gela. Ha aperto le sue porte a Gela Oro King – Il Re dell’Oro, il nuovo compro oro situato in Via Palazzi 199. L’attività offre servizi di valutazione e acquisto di oro, argento, diamanti e orologi di prestigio, tra cui Rolex, garantendo professionalità, trasparenza e quotazioni sempre aggiornate.



«Compriamo il tuo oro al miglior prezzo» è il motto di Oro King, che punta a distinguersi per serietà e affidabilità, assicurando ai clienti un servizio chiaro e sicuro in ogni operazione.



Per informazioni e valutazioni è possibile recarsi presso la sede di Via Palazzi 199, Gela, oppure contattare l’attività al numero +39 377 8329230.



Oro King – Il Re dell’Oro: professionalità e convenienza al servizio della città.



Profilo social: https://www.instagram.com/oroking.gela?igsh=eWx0ZDBtdmVyNGp2

(redazionale)