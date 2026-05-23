Gela appeso a un filo: spunta un interessato pronto a salvare il club

La vera novità è che, in settimana, un imprenditore non gelese ma che ha interessi commerciali in città ha mostrato disponibilità totale nel rilevare la società e salvare il Gela Calcio.

Gela. Sono giorni decisivi per il futuro del Gela Calcio. È una frase che si ripete insistentemente da settimane ma questa volta ci troviamo davvero davanti a un bivio. Le scadenze per finalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D si avvicinano sempre di più e l’incertezza regna sovrana.

In questi giorni, Toti Vittoria e Terenziano Di Stefano si sono regolarmente confrontati, e quest’ultimo ha riferito di essere sul punto di chiudere delle trattative con nuovi soci. Sin qui, però, nulla di concreto. Ci sono stati dei contatti e fino a ieri anche il presidente biancazzurro ha detto di star lavorando per trovare qualcuno che possa affiancarlo in vista della prossima stagione.

La vera novità è che, in settimana, un imprenditore non gelese ma che ha interessi commerciali in città ha mostrato disponibilità totale nel rilevare la società e salvare il Gela Calcio. Prima di valutare concretamente questa possibilità, però, intende avere un quadro chiaro della situazione economica e finanziaria del sodalizio.

La palla, adesso, passa al primo cittadino e soprattutto a Vittoria, che deve decidere se proseguire la sua avventura da patron biancazzurro o mettersi da parte. Le sorti del Gela dipendono principalmente dalle sue intenzioni.

Nel frattempo, i giocatori stanno annunciando attraverso i social che lasceranno il Gela nel caso in cui si dovesse andare avanti con l’attuale dirigenza. L’annata travagliata li ha segnati profondamente e difficilmente qualcuno di loro rimarrà se non cambierà qualcosa.

Il post pubblicato ieri da Dario Maltese è molto eloquente: nonostante l’affetto e il calore di una città che li ha amati e supportati fino all’ultimo, il leader biancazzurro ha lasciato intendere che non rimarrà a Gela a causa dei noti fattori extra campo che hanno fortemente condizionato la sua avventura in biancazzurro.

La tifoseria è in ansia per la delicata situazione che si è venuta a creare sotto ogni punto di vista. C’è sempre meno sabbia nella clessidra e tutto può ancora accadere.