Gela, al via il progetto “Parole di pietra e di luce” della rete scolastica Narratori di Sicilia
Questi,tra gli altri, gli obiettivi della rete scolastica “Narratori di Sicilia”, coordinata dall’Istituto Comprensivo “Verga” di Gela, scuola capofila del progetto.
Gela. Promuovere tra gli studenti la lettura e la scrittura attraverso la scoperta dei luoghi e degli autori che hanno segnato la storia letteraria dell’isola, valorizzando al tempo stesso lingua, dialetto e pluralità linguistica della tradizione siciliana. Sono questi alcuni degli obiettivi della rete scolastica “Narratori di Sicilia”, coordinata dall’Istituto comprensivo “G. Verga” di Gela, scuola capofila del progetto “Parole di pietra e di luce – La Sicilia dei racconti”, finanziato nell’ambito dell’avviso regionale “La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori”.
Nei giorni scorsi si è svolto il primo incontro operativo che ha riunito dirigenti scolastici e docenti degli istituti aderenti alla rete, con la partecipazione della docente universitaria Marina Castiglione, coordinatrice scientifica dell’iniziativa, e della dirigente scolastica dell’istituto capofila, Viviana Aldisio.
«Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per accompagnare gli studenti alla scoperta della ricchezza linguistica e narrativa della Sicilia – ha dichiarato la professoressa Marina Castiglione –. Raccontare i luoghi e le storie della nostra terra significa costruire consapevolezza culturale e stimolare nei giovani il piacere della lettura e della scrittura».
Sulla valenza della sinergia tra scuole si è soffermata anche la dirigente Aldisio: «Essere scuola capofila di una rete così ampia è motivo di grande responsabilità ma anche di entusiasmo. La collaborazione tra istituti consente di condividere esperienze e progettualità, offrendo agli studenti occasioni concrete per avvicinarsi alla letteratura e alla conoscenza del territorio».
Alla rete partecipano numerosi istituti comprensivi del territorio gelese, nisseno e dei comuni limitrofi, insieme ad alcuni istituti di istruzione secondaria superiore. Tra i partner culturali figura anche il Centro di Cultura “Salvatore Zuppardo”.
Le attività didattiche prenderanno avvio dalla lettura di opere dedicate a temi sociali, ambientali e identitari della Sicilia contemporanea. A partire da questi testi, le scuole realizzeranno incontri con gli autori, momenti di lettura guidata, laboratori di scrittura e approfondimenti online.
Il percorso sarà arricchito da visite guidate nei luoghi legati ai racconti, favorendo il confronto diretto tra studenti e scrittori su memoria, lavoro, ambiente e identità culturale. Previsti anche momenti pubblici di restituzione, tra cui la partecipazione al “Salone del Libro” di Gela con reading degli studenti e laboratori creativi. L’iniziativa si concluderà con la realizzazione di un’antologia collettiva che raccoglierà i testi prodotti durante il progetto.