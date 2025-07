Gela, ai saluti Cocimano e Zappalà. Anche Savasta verso l’addio

Destinato a fare le valigie, oltre a Zappalà e Cocimano, anche Luca Savasta, che ieri non ha preso parte alla seduta di allenamento pomeridiana. Abbiamo sentito ai nostri microfoni, intanto, Aperi, Vincenzi e Bonaffini.

Gela. Dopo aver contribuito enormemente alla promozione in Serie D, Giuseppe Zappalà e Salvo Cocimano salutano Gela. Il primo è stato ufficializzato dal Vittoria, che per puntare al titolo e al salto di categoria ha ingaggiato il difensore catanese. In procinto di seguirlo anche l’attaccante, che il sodalizio biancazzurro ha salutato con una storia pubblicata sulle proprie pagine social in mattinata. Non ha preso parte all’allenamento pomeridiano di ieri neanche Luca Savasta, anche lui destinato a partire. L’autore della doppietta in finale contro il Canosa ha ricevuto diverse offerte in Eccellenza e, con ogni probabilità, non partirà in direzione Linguaglossa. Giornata di riposo, intanto, per il nuovo organico del Gela, che si appresta a fare le valigie e partire per il ritiro estivo, al via venerdì fino al quattordici agosto. Ieri l’atto conclusivo della fase di preludio al “Vincenzo Presti”. Sorrisi ed entusiasmo dinanzi ad una buona cerchia di sostenitori, che nell’arco dei tre giorni di pre-ritiro non ha lasciato sola la squadra e ha dato prova del proprio affetto e del proprio calore ai nuovi arrivati.

“La storia di Gela parla da sé. Sono in una piazza importante con un pubblico meraviglioso e sta a noi farli divertire e divertirci - afferma Sebastiano Aperi, jolly offensivo del Gela - mi aspetto coraggio e voglia di fare bene. Dovremo sputare sangue per una tifoseria che se lo merita e per una società che sta lavorando per raggiungere obiettivi importanti”.

Presente anche qualche volto già conosciuto. Tra i pali il solito Colace, riconfermato dopo la scorsa stagione così come Giuliano, Argentati, Gigante e Vincenzi. Parole al miele da parte loro nei confronti della corte biancazzurra, nel corso della passata stagione, e permanenza per tutti e cinque, che nonostante la folta concorrenza e il minutaggio presumibilmente destinato a calare hanno preso la decisione di proseguire la loro avventura con il Gela.

“Rimanere era la mia priorità - dichiara Amedeo Vincenzi - avendo fatto bene ho ricevuto diverse richieste ma la mia intenzione è sempre stata quella di rimanere a Gela”.

Una decisione importante da parte del sodalizio biancazzurro, che con queste riconferme all’interno del gruppo squadra dà continuità al progetto iniziato l’anno scorso.

“Sono stati riconfermati per dare continuità a quanto di buono è stato fatto la passata stagione - spiega il direttore generale Alessandro Bonaffini - Lo Bianco ha fatto un gran lavoro con i nuovi innesti e credo che ci potremo divertire”.

Dovremo aspettare ancora qualche giorno per la composizione ufficiale dei gironi, che slitta all’inizio della stagione che avrà inizio a breve. Iniziata ieri, intanto, la campagna abbonamenti del Gela in vista della prossima stagione. L’entusiasmo è alto e la società conta di poter fare bene anche sotto questo delicato punto di vista, con il sostegno del proprio pubblico che, dopo sei anni, ritrova la Serie D. Di 90€ il prezzo per la curva, 200€ in tribuna e 250€ in tribuna VIP. Il punto vendita ufficiale sarà l’Eurobet di via Venezia.