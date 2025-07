Gela accende i motori: spettacolo e adrenalina nella seconda tappa del Trofeo Kart Opes Sicilia

Velocità, duelli e giovani talenti: Gela infiamma la 2ª tappa del Trofeo Kart Opes Sicilia. Prossima sfida il 21/09 a Nicosia!

Gela. Il Kartodromo Internazionale Gela ha ospitato la seconda tappa del Trofeo Regionale di Kart Opes Sicilia, una manifestazione che ha confermato l’alto livello competitivo e organizzativo dell’intero circuito. Promosso da Opes Motori, con il referente regionale Nando Salerno nel doppio ruolo di promotore e direttore di gara, l’evento ha visto il coinvolgimento operativo di Mario Calandra, direttore tecnico e gestore del kartodromo Calandra di Nicosia.

Nove le categorie in gara: Mini Under (due classi), Mini Over, 100 Legend, Monomarcia, OK-N Junior, OK-N Senior, KZ, KZ2. La manifestazione ha offerto uno spettacolo avvincente, con duelli serrati, giri record e giovani talenti in grande evidenza.

KZ2: dominio di casa per Giuseppe Cosenza

Il gelese Giuseppe Cosenza si è confermato protagonista assoluto nella KZ2: suo il miglior tempo del weekend con un sensazionale 46.861 secondi, unico sotto il muro dei 47. Alle sue spalle ha tentato la rimonta Giacomo Comitini (47.470), ma il passo gara di Cosenza – preciso, incisivo e costante – non ha lasciato margini: vittoria netta e meritata.

KZ: spettacolo in volata e sorpassi al cardiopalma

Nella categoria KZ, Flavio Cofussi ha fatto registrare la pole position con un ottimo 49.073, ma in gara è stato Serafino Tuccio a imporsi con autorevolezza. A rendere ancora più avvincente la manche è stato l’intenso duello alle sue spalle tra Ettore Cassarà e lo stesso Cofussi: una sfida decisa solo al fotofinish, con Cassarà che ha avuto la meglio in volata per salire sul secondo gradino del podio. Quarto posto per Michele Parlagreco, autore di una prova solida e regolare.

Bagarre tra Gnoffo e Bagnato nella OK-N

Il secondo crono più veloce è stato siglato da Paride Gnoffo (47.357), protagonista di un acceso confronto con il rivale locale Matteo Bagnato (campionato ACI), superato solo nell’ultimo giro in una manovra impeccabile che ha consegnato la vittoria a Gnoffo.

Nella OK-N Junior, affermazione netta per David Di Stefano davanti a Rubonann e Marcella Cataldo. Nella 100 Legend, successo per Giuseppe Cacciato che ha capitalizzato al meglio un ottimo avvio contro William Ruzza.

Mini: giovani in evidenza

Grande spettacolo nelle categorie giovanili. Nella Mini Over, Cristian Coco ha dominato sin dalle qualifiche (miglior tempo: 51.901 su 1260 metri), partendo dalla pole e mantenendo saldamente la leadership su Giuseppe Lizzo e Lucia Calandra. Copione simile nella Mini Under, dove un brillante Salvatore Crocco ha imposto un ritmo insostenibile. Lotta serrata per il terzo posto tra Giuseppe Spiteri De Bono e Filippo Barbagallo, con quest’ultimo beffato nelle ultime curve.

Tra i più piccoli, brilla Greta Giurato, seguita da Cristian Filesi e da Francesco Nastasi, protagonista di un’emozionante rimonta nel giorno del suo compleanno, iniziato con un incidente in prova e l’intervento del servizio medico dell’associazione Santa Lucia, coordinato da Lino Trubia.

Monomarcia e categorie speciali

Tra i Monomarcia, è il sessantaseienne Antonio Rimmaudo a imporsi con esperienza e regolarità. Vittorie di rilievo anche per Lucia Lizzo (X30) e Andrea Scorciapino (Tag).

Il cronometraggio ufficiale è stato affidato a Margherita Pentecoste (Kartodromo Calandra) e Fabrizio Parisi. Il prossimo appuntamento con il Trofeo Kart Opes Sicilia è fissato per il 21 settembre a Nicosia, dove si attendono nuovi sviluppi in classifica e altre giornate di grande karting.