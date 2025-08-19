Gela a Lentini per l’ultimo test match prima della Coppa

Cacciola metterà alla prova la sua squadra per testare le condizioni fisiche e atletiche del proprio organico in vista del primo impegno ufficiale di domenica, con Sarao e compagni di scena a Favara per il turno preliminare di Coppa.

Gela. Il Gela esce nuovamente dalle proprie mura del “Presti” per affrontare l’ultimo test match stagionale. I biancazzurri, oggi pomeriggio, saranno di scena allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini per confrontarsi con la Leonzio, compagine militante nel girone B di Eccellenza. Mister Gaspare Cacciola, così facendo, potrà nuovamente testare l’organico a propria disposizione e capire in che condizioni fisiche e atletiche si trova. A meno di sorprese, l’amichevole di oggi pomeriggio chiuderà il programma estivo del Gela visto che domenica sarà ospite della CastrumFavara per l’esordio ufficiale, valido per il turno preliminare di Coppa Italia Serie D. La sfida, che si disputerà a porte chiuse a margine della squalifica dell’impianto “Bruccoleri” inflitta dal Giudice Sportivo, non avrà tempi supplementari nel caso in cui le due squadre dovessero terminare i 90 minuti in parità. In tal caso, infatti, sarebbero i rigori a decretare chi passerà il turno. Dopo la gara di Favara altre due settimane di pausa prima del debutto in D a distanza di sei anni dall’ultima gara giocata in quarta divisione. Giorno 7, infatti, i biancazzurri affronteranno la trasferta più lunga del campionato e viaggeranno verso Torre Annunziata, dove saranno ospiti dell’insidioso Savoia, tra le candidate per la vittoria del titolo. La gara contro i campani darà il via ad una stagione tutta da vivere che promette spettacolo, con un Gela a trazione anteriore pronto a divertirsi e far divertire.