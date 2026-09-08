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Gela - 9 settembre 2026: giornata soleggiata, picco di caldo a mezzogiorno

Previsioni per Gela, 9 settembre 2026: cieli sereni, temperature fino a 33°C e brezze deboli. Consultare il dettaglio orario.

A cura di Meteorologo
08 settembre 2026 15:00
Gela - 9 settembre 2026: giornata soleggiata, picco di caldo a mezzogiorno -
Meteo
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Domani a Gela si prevede una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, senza segnali di precipitazione. Le ore centrali saranno le più calde e il caldo percepito potrà risultare fastidioso nelle ore di punta: di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)Cielo sereno. Temperatura intorno a 24,3°C, umidità 66%, punto di rugiada 19,4°C. Vento debole da WNW a ~2,4 m/s, raffiche fino a 3,0 m/s. Pressione 1014 hPa. Probabilità di pioggia 0%; visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00)Cielo sereno e aria ancora relativamente mite: 23,1°C, umidità 66%, punto di rugiada 19,1°C. Vento da WNW a ~3,5 m/s con raffiche fino a 4,5 m/s. Pressione 1013 hPa. Nessuna precipitazione attesa (0%).

Mattina (06:00)Cielo sereno e aumento termico precoce: 27,6°C, umidità 64%; temperatura percepita ~29,3°C. Vento debole da NNW intorno a 2,6 m/s. Pressione 1013 hPa. Condizioni stabili, 0% di pioggia.

Mezza mattinata (09:00)Sole pieno con rapida salita delle temperature: 32,0°C, umidità 53%, punto di rugiada 17,2°C. Vento da WSW intorno a 3,1 m/s. Pressione 1013 hPa. Giornata asciutta e limpida.

Mezzogiorno (12:00)Picco di caldo: temperatura massima prevista ~33,0°C, umidità 63% e sensazione di calore marcata (feels like ~40,0°C). Vento moderato da SW a circa 6,1 m/s, raffiche fino a 5,7 m/s segnalate. Pressione 1012 hPa. Situazione a rischio di disagio da calore nelle ore centrali, 0% precipitazioni.

Primo pomeriggio (15:00)Cielo sereno ma con caldo ancora intenso: 31,5°C, umidità 68%, temperatura percepita ~38,4°C. Vento da WSW intorno a 5,8 m/s, raffiche fino a 6,4 m/s. Pressione 1011 hPa. Nessuna pioggia attesa.

Tardo pomeriggio (18:00)Cielo sereno e graduale attenuazione del caldo: 28,3°C, umidità 74%, sensazione termica più contenuta (~31,9°C). Vento debole da SW a circa 2,7 m/s. Pressione 1012 hPa. Condizioni stabili e asciutte.

Sera (21:00)Cielo sereno con rinfrescata relativa: 25,7°C, umidità 75%, temperatura percepita ~26,3°C. Vento molto debole (~0,9 m/s). Pressione 1013 hPa. Nulla da segnalare sul fronte precipitazioni (0%).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 9 settembre 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e stabile, senza piogge previste. Massime attese intorno a 33°C a mezzogiorno con valori di "felt" molto più elevati; vento generalmente debole-moderato dai quadranti occidentali. Si consiglia di evitare esposizioni prolungate nelle ore centrali e di idratarsi adeguatamente.

Previsioni meteo 9 settembre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.3° (perc. +24.6°)
Precip. -
Vento 2.4 NO (max 3.0)
Umidità 66%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.1° (perc. +23.2°)
Precip. -
Vento 3.5 O (max 4.5)
Umidità 66%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.6° (perc. +29.3°)
Precip. -
Vento 2.6 NO (max 3.5)
Umidità 64%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.0° (perc. +35.2°)
Precip. -
Vento 3.1 SO (max 2.7)
Umidità 53%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +33.0° (perc. +40.0°)
Precip. -
Vento 6.1 SO (max 5.7)
Umidità 63%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.5° (perc. +38.4°)
Precip. -
Vento 5.8 SO (max 6.4)
Umidità 68%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.3° (perc. +31.9°)
Precip. -
Vento 2.7 SO (max 3.5)
Umidità 74%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.7° (perc. +26.3°)
Precip. -
Vento 0.9 O (max 1.4)
Umidità 75%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.5° (perc. +23.9°)
Precip. -
Vento 0.9 NE (max 0.6)
Umidità 76%
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