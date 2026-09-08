Gela - 9 settembre 2026: giornata soleggiata, picco di caldo a mezzogiorno

Previsioni per Gela, 9 settembre 2026: cieli sereni, temperature fino a 33°C e brezze deboli. Consultare il dettaglio orario.

Domani a Gela si prevede una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, senza segnali di precipitazione. Le ore centrali saranno le più calde e il caldo percepito potrà risultare fastidioso nelle ore di punta: di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno. Temperatura intorno a 24,3°C, umidità 66%, punto di rugiada 19,4°C. Vento debole da WNW a ~2,4 m/s, raffiche fino a 3,0 m/s. Pressione 1014 hPa. Probabilità di pioggia 0%; visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00) — Cielo sereno e aria ancora relativamente mite: 23,1°C, umidità 66%, punto di rugiada 19,1°C. Vento da WNW a ~3,5 m/s con raffiche fino a 4,5 m/s. Pressione 1013 hPa. Nessuna precipitazione attesa (0%).

Mattina (06:00) — Cielo sereno e aumento termico precoce: 27,6°C, umidità 64%; temperatura percepita ~29,3°C. Vento debole da NNW intorno a 2,6 m/s. Pressione 1013 hPa. Condizioni stabili, 0% di pioggia.

Mezza mattinata (09:00) — Sole pieno con rapida salita delle temperature: 32,0°C, umidità 53%, punto di rugiada 17,2°C. Vento da WSW intorno a 3,1 m/s. Pressione 1013 hPa. Giornata asciutta e limpida.

Mezzogiorno (12:00) — Picco di caldo: temperatura massima prevista ~33,0°C, umidità 63% e sensazione di calore marcata (feels like ~40,0°C). Vento moderato da SW a circa 6,1 m/s, raffiche fino a 5,7 m/s segnalate. Pressione 1012 hPa. Situazione a rischio di disagio da calore nelle ore centrali, 0% precipitazioni.

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo sereno ma con caldo ancora intenso: 31,5°C, umidità 68%, temperatura percepita ~38,4°C. Vento da WSW intorno a 5,8 m/s, raffiche fino a 6,4 m/s. Pressione 1011 hPa. Nessuna pioggia attesa.

Tardo pomeriggio (18:00) — Cielo sereno e graduale attenuazione del caldo: 28,3°C, umidità 74%, sensazione termica più contenuta (~31,9°C). Vento debole da SW a circa 2,7 m/s. Pressione 1012 hPa. Condizioni stabili e asciutte.

Sera (21:00) — Cielo sereno con rinfrescata relativa: 25,7°C, umidità 75%, temperatura percepita ~26,3°C. Vento molto debole (~0,9 m/s). Pressione 1013 hPa. Nulla da segnalare sul fronte precipitazioni (0%).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 9 settembre 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e stabile, senza piogge previste. Massime attese intorno a 33°C a mezzogiorno con valori di "felt" molto più elevati; vento generalmente debole-moderato dai quadranti occidentali. Si consiglia di evitare esposizioni prolungate nelle ore centrali e di idratarsi adeguatamente.