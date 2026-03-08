Quotidiano di Gela

Gela, 9 marzo 2026: nubi persistenti e piogge leggere nel corso della giornata

A Gela il 9 marzo 2026 attese nubi diffuse e piogge leggere, temperature tra 12 °C e 17 °C e vento debole-moderato: il dettaglio orario.

08 marzo 2026 15:00
Una giornata che alterna fasi molto nuvolose a brevi parentesi di pioggia leggera: il 9 marzo 2026 a Gela si profila un quadro meteorologico prevalentemente grigio ma con precipitazioni deboli e accumuli contenuti. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio spostamenti e attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nubi sparse. Temperatura intorno a 12,6 °C (percepita 12,0 °C), umidità 79%, pressione 1023 hPa. Nuvolosità 73% e visibilità 10 km. Vento debole da NE a 3,9 m/s, raffiche fino a 4,1 m/s. Precipitazioni assenti.

Prima mattina (03:00): cielo coperto. Temperatura 12,5 °C, umidità 75%, pressione 1022 hPa. Copertura nuvolosa al 100% e visibilità piena. Vento debole da NE a 3,2 m/s, raffiche intorno a 3,1 m/s. Probabilità di pioggia trascurabile (pop 0).

Mattina (06:00): cielo coperto. Temperatura 12,5 °C (feels like 11,7 °C), umidità 75%, pressione 1022 hPa. Nuvolosità completa (100%). Vento da NE a 4,4 m/s con raffiche fino a 4,6 m/s. Nessuna precipitazione prevista nella finestra 03–06.

Mezza mattinata (09:00): cielo coperto. Sensibile aumento termico a 16,1 °C, umidità 69% e pressione 1023 hPa. Nuvole ancora presenti al 100%. Vento da ENE a 3,3 m/s, raffiche fino a 3,8 m/s. Condizioni asciutte, visibilità buona.

Mezzogiorno (12:00): pioggia leggera isolata. Massima giornaliera prevista intorno a 17,3 °C (feels like 16,9 °C), umidità 68%, pressione 1022 hPa. Nuvolosità 98%. Pioggia leggera stimata 0,47 mm nelle 3 ore, probabilità di pioggia moderata (pop 0,2). Vento da SSE debole a 2,7 m/s, raffiche fino a 3,7 m/s.

Primo pomeriggio (15:00): pioggia leggera più probabile. Temperatura 16,7 °C, umidità 71%, pressione 1021 hPa. Precipitazioni deboli attese con accumulo stimato 1,25 mm nelle 3 ore; probabilità elevata (pop 0,96). Vento da SE a 4,1 m/s, raffiche fino a 6,2 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00): pioggia leggera in attenuazione ma ancora possibile. Temperatura 14,7 °C, umidità 79%, pressione 1022 hPa. Pioggia prevista 0,86 mm nelle 3 ore; pop 0,94. Nuvolosità completa, vento da E attorno a 4,1 m/s con raffiche fino a 5,9 m/s.

Sera (21:00): cielo coperto con tendenza a stabilizzare. Temperatura 13,3 °C (feels like 12,9 °C), umidità 85%, pressione 1024 hPa. Nuvolosità al 100%, precipitazioni al momento non previste nella finestra 21–00. Vento da NE a 3,9 m/s, raffiche fino a 4,2 m/s.

Riepilogo del giorno

A Gela il 9 marzo 2026 la giornata sarà dominata da nuvolosità estesa con fasi di pioggia leggera concentrate tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio. Temperature miti per il periodo, tra circa 12,5 °C e 17,3 °C. Vento generalmente debole-moderato (intorno a 2,7–4,4 m/s) con raffiche localmente superiori a 6 m/s nelle ore pomeridiane. Accumulo pluviometrico totale atteso modesto, nell'ordine di circa 2,6 mm; si consiglia di portare un ombrello per le ore centrali del giorno.

