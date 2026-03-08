Gela, 9 marzo 2026: nubi persistenti e piogge leggere nel corso della giornata

A Gela il 9 marzo 2026 attese nubi diffuse e piogge leggere, temperature tra 12 °C e 17 °C e vento debole-moderato: il dettaglio orario.

A cura di Meteorologo 08 marzo 2026 15:00

Condividi