Gela, 6 settembre 2026: sole, caldo e brezze diurne — previsioni ora per ora

A Gela il 6 settembre 2026 giornata stabile e soleggiata con caldo moderato-massimo a mezzogiorno; dettagli orari e consigli per la giornata.

L'anticiclone mantiene la Sicilia in una saccatura di bel tempo: per Gela il 6 settembre 2026 si profila una giornata prevalentemente serena ma con valori di calore percepito significativi nelle ore centrali. Leggi il dettaglio orario per organizzare attività all'aperto e prendere le dovute precauzioni.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno, temperatura intorno a 27.5 °C con umidità al 71%. Vento molto debole da nord (0.09 m/s) con raffiche minime (gust 0.72 m/s). Pressione sui 1019 hPa. Precipitazioni assenti (0 mm, prob. 0%) e visibilità ottima.

Prima mattina (03:00) — Ancora sereno, temperatura in lieve calo a 26.5 °C, umidità 70%. Vento debole da nord-est a circa 1.0 m/s (gust 0.69 m/s). Condizioni tranquille ideali per attività precoci o esercizio all'aperto, con sensazione termica contenuta (feels like 26.5 °C).

Mattina (06:00) — Sole pieno e cielo sereno, temperatura in aumento a 29.3 °C, umidità 63%. Vento leggero da nord-est intorno a 1.6 m/s (gust 1.33 m/s). Sensazione di calore già avvertibile (feels like ~32.0 °C); nessuna precipitazione prevista.

Mezza mattinata (09:00) — Rapido aumento termico: 34.2 °C, umidità scesa al 52%. Cielo terso e vento che ruota dai quadranti occidentali a circa 2.5 m/s (gust 2.0 m/s). Attenzione al caldo se si svolgono attività fisiche: il caldo percepito raggiunge valori elevati (feels like ~39.5 °C).

Mezzogiorno (12:00) — Picco termico della giornata con 34.2 °C e umidità 60%. Vento più sostenuto da sud-ovest a 6.4 m/s con raffiche fino a 5.99 m/s, che può dare sollievo relativo ma non elimina il disagio per il caldo (feels like ~41.2 °C). Sole pieno, precipitazioni assenti (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00) — Leggero calo della temperatura a 32.9 °C, umidità 65%. Vento da sud-ovest a 5.1 m/s (gust 5.61 m/s). Cielo sereno e condizioni ancora calde; durante le ore pomeridiane restano consigliati idratazione e pause all'ombra.

Tardo pomeriggio (18:00) — Temperatura in discesa a 29.1 °C, umidità 72%. Vento si attenua a 2.6 m/s (gust 3.31 m/s) da ovest-sudovest. Cielo rimane sereno; condizioni più confortevoli rispetto a mezzogiorno ma ancora caldo serale (feels like ~33.3 °C).

Sera (21:00) — Cielo sereno, temperatura intorno a 28.4 °C e umidità 73%. Vento molto debole da nord-ovest a 0.8 m/s (gust 1.51 m/s). Nessuna precipitazione attesa, pressione intorno a 1021 hPa e buona visibilità.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 6 settembre 2026 una giornata prevalentemente serena e asciutta (0 mm di pioggia prevista), con temperature che raggiungono il picco attorno ai 34 °C a fine mattinata/inizio pomeriggio. I valori di "feels like" possono superare i 40 °C verso mezzogiorno: raccomandati riparo nelle ore calde, idratazione e attenzione per anziani, bambini e lavoratori all'aperto. Il vento sarà generalmente debole-moderato, con rinforzi tra le 12:00 e le 15:00 (fino a ~6.4 m/s).