Gela, 6 maggio 2026: giornata prevalentemente nuvolosa con vento moderato

Previsioni per Gela del 6 maggio 2026: cielo coperto nella maggior parte della giornata, temperature tra ~16.7°C e ~20.9°C e vento in rinforzo nel pomeriggio.

La giornata di mercoledì 6 maggio 2026 a Gela si presenta con condizioni generalmente asciutte ma molto nuvolose. I cieli rimarranno coperti per gran parte delle ore, con un progressivo rinforzo del vento tra mattina e primo pomeriggio: un quadro meteorologico che richiede attenzione per chi pianifica attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte comincerà con cielo coperto e temperatura intorno ai 16.7°C. Umidità sul 70% e pressione atmosferica alta, circa 1016 hPa. Vento debole da est (≈86°) a circa 2.2 m/s con raffiche fino a 2.6 m/s. Visibilità 10 km, precipitazioni previste 0 mm (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) Continua il quadro di cielo coperto con temperature stabili attorno ai 16.7°C e umidità in lieve calo (63%). Pressione 1015 hPa. Vento debole da ESE (≈112°) a 2.1 m/s, raffiche fino a 2.9 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Mattina (06:00) Alle prime luci del giorno si attendono ancora nuvole compatte, temperatura in lieve aumento a 17.7°C circa e umidità intorno al 54%. Pressione 1015 hPa. Vento molto debole da est (≈86°) a 1.3 m/s, raffiche leggere. Cielo grigio ma asciutto.

Mezza mattinata (09:00) La nuvolosità rimane elevata ma con qualche apertura possibile: nubi predominanti e temperatura che si porta a 19.4°C. Umidità 60%, pressione 1015 hPa. Vento in aumento da SSE (≈158°) a 4.6 m/s, con raffiche fino a 6.4 m/s. Precipitazioni ancora assenti.

Mezzogiorno (12:00) Condizioni di nubi sparse / cielo molto nuvoloso: la temperatura sale a circa 20.5°C. Umidità 56% e pressione 1014 hPa. Vento moderato da SSE (≈166°) a 7.7 m/s, raffiche fino a 9.5 m/s; il cielo potrebbe risultare a tratti più luminoso ma senza pioggia.

Primo pomeriggio (15:00) Picco termico della giornata con massima intorno a 20.9°C e condizioni che tornano verso il coperto (cielo coperto indicato al modello). Umidità in calo al 51% e pressione intorno a 1012 hPa. Vento più sostenuto da SE (≈136°) con velocità media 8.9 m/s e raffiche fino a 11.4 m/s: è il momento di maggiore ventilazione della giornata.

Tardo pomeriggio (18:00) Dal pomeriggio verso sera il vento tende a calare a 4.5 m/s da ESE (≈102°), con raffiche fino a 6.0 m/s. Temperatura in lieve discesa a 19.7°C, umidità 54% e pressione 1012 hPa. Cielo ancora coperto, nessuna pioggia prevista.

Sera (21:00) La serata si presenta fresca e molto nuvolosa: 16.7°C circa, umidità elevata al 75% e pressione 1013 hPa. Vento da NE (≈48°) a 7.0 m/s con raffiche fino a 9.7 m/s, che darà una sensazione di fresco maggiore rispetto alla temperatura reale. Precipitazioni 0 mm previste.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 6 maggio 2026 una giornata asciutta ma prevalentemente nuvolosa, con temperature tra circa 16.7°C e 20.9°C. Il vento crescerà nella prima parte del pomeriggio (fino a quasi 9–9.5 m/s medi e raffiche oltre 11 m/s) prima di attenuarsi in serata. Pressione stabile attorno a 1012–1016 hPa e probabilità di precipitazioni riportata dal modello pari a 0%: condizioni favorevoli per attività esterne, prestando attenzione al vento nelle ore pomeridiane.