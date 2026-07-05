Quotidiano di Gela

Gela, 6 luglio 2026: giornata prevalentemente serena con picco di caldo nel primo pomeriggio

Previsioni per Gela — 6 luglio 2026: cielo sereno per l'intera giornata, temperature attorno ai 30 °C e vento debole. Dettagli orari e consigli.

A cura di Meteorologo
05 luglio 2026 15:00
Gela, 6 luglio 2026: giornata prevalentemente serena con picco di caldo nel primo pomeriggio -
Meteo
Condividi

L'atmosfera per la giornata del 6 luglio 2026 a Gela si annuncia stabile e soleggiata. Senza sorprese significative in arrivo, la giornata farà registrare una netta escursione termica diurna e condizioni favorevoli per attività all'aperto, con alcune raccomandazioni per le ore più calde.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo sereno, temperatura intorno a 25,6 °C, umidità 57%, pressione 1017 hPa. Vento debole da NE a circa 1,96 m/s con raffiche fino a 2,19 m/s, visibilità 10 km. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno e lieve calo termico a 24,9 °C, umidità 55%, pressione 1016 hPa. Vento debole da NE a 2,43 m/s (raffiche 2,52 m/s). Condizioni tranquille e buona visibilità; rischio di pioggia trascurabile.

Mattina (06:00)Cielo sereno, temperatura in risalita a 26,7 °C, umidità 53%, pressione 1017 hPa. Ventilazione molto debole da N-NE intorno a 0,88 m/s (raffiche 1,03 m/s). Sensazione termica vicino ai 27,3 °C; ottime condizioni per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00) — Sole pieno, cielo sereno e temperatura che sale a 29,1 °C, umidità in calo al 45%, pressione 1018 hPa. Vento da SW a 3,02 m/s (raffiche 2,57 m/s). Visibilità ottima, precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00) — Massimo soleggiamento con cielo sereno e 30,2 °C, umidità 53%, pressione 1017 hPa. Vento moderato da SW intorno a 5,08 m/s con raffiche fino a 5,49 m/s. Sensazione di calore accentuata (feels like 31,9 °C); protezione solare consigliata.

Primo pomeriggio (15:00)Cielo sereno e picco termico della giornata: 30,4 °C reali con umidità 59% e pressione 1017 hPa. Vento da SW a 4,33 m/s (raffiche 5,15 m/s). Sensazione termica elevata, fino a 33,5 °C; attenzione a esposizione prolungata al sole.

Tardo pomeriggio (18:00) — Ancora sereno, temperatura in diminuzione a 27,8 °C, umidità 61%, pressione 1017 hPa. Vento debole-moderato da SW intorno a 2,83 m/s (raffiche 3,16 m/s). Condizioni confortevoli ma ancora calde per la stagione.

Sera (21:00)Cielo sereno, temperatura intorno a 25,7 °C, umidità più alta al 69%, pressione 1018 hPa. Vento molto debole da Ovest a 0,86 m/s (raffiche 1,15 m/s). Notte che si prospetta mite e stabile, precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 6 luglio 2026 una giornata prevalentemente serena e stabile, senza precipitazioni previste (0 mm). Le temperature varieranno tra circa 25 °C durante la notte e 30–30,5 °C nel primo pomeriggio, con una sensazione di caldo fino a 33,5 °C nelle ore centrali. I venti rimarranno generalmente deboli o moderati (massimo intorno a 5 m/s) con direzione che tenderà a girare verso SW a metà giornata. Consigli: idratarsi, protezione solare nelle ore centrali e attenzione al caldo per soggetti sensibili.

Previsioni meteo 6 luglio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.6° (perc. +25.7°)
Precip. -
Vento 2.0 NE (max 2.2)
Umidità 57%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.0° (perc. +24.9°)
Precip. -
Vento 2.4 NE (max 2.5)
Umidità 55%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.7° (perc. +27.3°)
Precip. -
Vento 0.9 NE (max 1.0)
Umidità 53%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.1° (perc. +29.3°)
Precip. -
Vento 3.0 SO (max 2.6)
Umidità 45%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.2° (perc. +31.9°)
Precip. -
Vento 5.1 SO (max 5.5)
Umidità 53%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.4° (perc. +33.5°)
Precip. -
Vento 4.3 SO (max 5.2)
Umidità 59%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.8° (perc. +29.3°)
Precip. -
Vento 2.8 SO (max 3.2)
Umidità 61%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.7° (perc. +26.1°)
Precip. -
Vento 0.9 O (max 1.2)
Umidità 69%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.1° (perc. +25.5°)
Precip. -
Vento 0.6 NO (max 0.9)
Umidità 71%
Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela