Gela, 6 luglio 2026: giornata prevalentemente serena con picco di caldo nel primo pomeriggio

Previsioni per Gela — 6 luglio 2026: cielo sereno per l'intera giornata, temperature attorno ai 30 °C e vento debole. Dettagli orari e consigli.

L'atmosfera per la giornata del 6 luglio 2026 a Gela si annuncia stabile e soleggiata. Senza sorprese significative in arrivo, la giornata farà registrare una netta escursione termica diurna e condizioni favorevoli per attività all'aperto, con alcune raccomandazioni per le ore più calde.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno, temperatura intorno a 25,6 °C, umidità 57%, pressione 1017 hPa. Vento debole da NE a circa 1,96 m/s con raffiche fino a 2,19 m/s, visibilità 10 km. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno e lieve calo termico a 24,9 °C, umidità 55%, pressione 1016 hPa. Vento debole da NE a 2,43 m/s (raffiche 2,52 m/s). Condizioni tranquille e buona visibilità; rischio di pioggia trascurabile.

Mattina (06:00) — Cielo sereno, temperatura in risalita a 26,7 °C, umidità 53%, pressione 1017 hPa. Ventilazione molto debole da N-NE intorno a 0,88 m/s (raffiche 1,03 m/s). Sensazione termica vicino ai 27,3 °C; ottime condizioni per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00) — Sole pieno, cielo sereno e temperatura che sale a 29,1 °C, umidità in calo al 45%, pressione 1018 hPa. Vento da SW a 3,02 m/s (raffiche 2,57 m/s). Visibilità ottima, precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00) — Massimo soleggiamento con cielo sereno e 30,2 °C, umidità 53%, pressione 1017 hPa. Vento moderato da SW intorno a 5,08 m/s con raffiche fino a 5,49 m/s. Sensazione di calore accentuata (feels like 31,9 °C); protezione solare consigliata.

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo sereno e picco termico della giornata: 30,4 °C reali con umidità 59% e pressione 1017 hPa. Vento da SW a 4,33 m/s (raffiche 5,15 m/s). Sensazione termica elevata, fino a 33,5 °C; attenzione a esposizione prolungata al sole.

Tardo pomeriggio (18:00) — Ancora sereno, temperatura in diminuzione a 27,8 °C, umidità 61%, pressione 1017 hPa. Vento debole-moderato da SW intorno a 2,83 m/s (raffiche 3,16 m/s). Condizioni confortevoli ma ancora calde per la stagione.

Sera (21:00) — Cielo sereno, temperatura intorno a 25,7 °C, umidità più alta al 69%, pressione 1018 hPa. Vento molto debole da Ovest a 0,86 m/s (raffiche 1,15 m/s). Notte che si prospetta mite e stabile, precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 6 luglio 2026 una giornata prevalentemente serena e stabile, senza precipitazioni previste (0 mm). Le temperature varieranno tra circa 25 °C durante la notte e 30–30,5 °C nel primo pomeriggio, con una sensazione di caldo fino a 33,5 °C nelle ore centrali. I venti rimarranno generalmente deboli o moderati (massimo intorno a 5 m/s) con direzione che tenderà a girare verso SW a metà giornata. Consigli: idratarsi, protezione solare nelle ore centrali e attenzione al caldo per soggetti sensibili.