Gela, 5 luglio 2026: sole prevalente e caldo diurno, cosa aspettarsi

A Gela il 5 luglio 2026 cieli sereni e temperature fino a 31°C; vento debole e nessuna pioggia prevista. Dettaglio orario e consigli pratici.

A cura di Meteorologo 04 luglio 2026 15:00

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