Gela, 5 luglio 2026: sole prevalente e caldo diurno, cosa aspettarsi
A Gela il 5 luglio 2026 cieli sereni e temperature fino a 31°C; vento debole e nessuna pioggia prevista. Dettaglio orario e consigli pratici.
La giornata meteorologica di Gela del 5 luglio 2026 si presenta stabile e asciutta: cieli sereni per l'intero arco del giorno con un aumento della temperatura verso il mezzogiorno. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione principale: cielo sereno.
- Temperatura: 24.8 °C; umidità 57%; pressione 1017 hPa; punto di rugiada 16.2 °C.
- Vento: debole da ~7° a 2.16 m/s, raffiche fino a 2.37 m/s.
- Piogge: 0 mm attesi (probabilità 0%). Visibilità ~10 km.
Prima mattina (03:00)
- Condizione principale: cielo sereno.
- Temperatura: 24.1 °C; umidità 58%; pressione 1016 hPa; punto di rugiada 15.6 °C.
- Vento: debole da NE a 2.8 m/s, raffiche 2.9 m/s.
- Piogge: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità ~10 km.
Mattina (06:00)
- Condizione principale: cielo sereno.
- Temperatura: 28.0 °C; umidità 53%; pressione 1016 hPa; punto di rugiada 15.3 °C.
- Sensazione termica: 28.7 °C.
- Vento: molto debole da N a 2.4 m/s, raffiche 3.6 m/s.
- Piogge: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione principale: cielo sereno.
- Temperatura: 30.9 °C; umidità 47%; pressione 1016 hPa; punto di rugiada 14.7 °C.
- Sensazione termica: 31.9 °C.
- Vento: debole da O a 2.7 m/s, raffiche fino a 4.5 m/s.
- Piogge: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione principale: cielo sereno; primo picco termico della giornata.
- Temperatura: 31.0 °C; umidità 59%; pressione 1016 hPa; punto di rugiada 17.5 °C.
- Sensazione termica: fino a 34.6 °C (indice di calore sensibilmente più alto per l'umidità).
- Vento: debole-moderato da S-O a 4.9 m/s, raffiche fino a 5.5 m/s.
- Piogge: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione principale: cielo sereno.
- Temperatura: 30.5 °C; umidità 62%; pressione 1016 hPa; punto di rugiada 18.7 °C.
- Sensazione termica: 34.3 °C.
- Vento: moderato da S-O a 4.4 m/s, raffiche 4.6 m/s.
- Piogge: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione principale: cielo sereno.
- Temperatura: 26.7 °C; umidità 66%; pressione 1016 hPa; punto di rugiada 19.1 °C.
- Sensazione termica: 28.1 °C.
- Vento: debole da SE a 3.2 m/s, raffiche 3.2 m/s.
- Piogge: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.
Sera (21:00)
- Condizione principale: cielo sereno.
- Temperatura: 25.8 °C; umidità 69%; pressione 1017 hPa; punto di rugiada 19.1 °C.
- Sensazione termica: 26.2 °C.
- Vento: debole da SE a 2.1 m/s, raffiche 2.2 m/s.
- Piogge: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà il 5 luglio 2026 una giornata stabile e soleggiata con cieli sereni per l'intera giornata, nessuna precipitazione prevista e venti generalmente deboli-moderati. Il picco termico si registra a mezzogiorno con 31 °C e una sensazione di calore che può arrivare a circa 34–35 °C per l'effetto di umidità. Pressione stabile intorno a 1016–1017 hPa e visibilità buona (circa 10 km). Consigli pratici: protezione solare nelle ore centrali, idratazione e attenzione al disagio per il caldo per soggetti sensibili.