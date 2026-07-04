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Gela, 5 luglio 2026: sole prevalente e caldo diurno, cosa aspettarsi

A Gela il 5 luglio 2026 cieli sereni e temperature fino a 31°C; vento debole e nessuna pioggia prevista. Dettaglio orario e consigli pratici.

A cura di Meteorologo
04 luglio 2026 15:00
Gela, 5 luglio 2026: sole prevalente e caldo diurno, cosa aspettarsi -
Meteo
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La giornata meteorologica di Gela del 5 luglio 2026 si presenta stabile e asciutta: cieli sereni per l'intero arco del giorno con un aumento della temperatura verso il mezzogiorno. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 24.8 °C; umidità 57%; pressione 1017 hPa; punto di rugiada 16.2 °C.
  • Vento: debole da ~7° a 2.16 m/s, raffiche fino a 2.37 m/s.
  • Piogge: 0 mm attesi (probabilità 0%). Visibilità ~10 km.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 24.1 °C; umidità 58%; pressione 1016 hPa; punto di rugiada 15.6 °C.
  • Vento: debole da NE a 2.8 m/s, raffiche 2.9 m/s.
  • Piogge: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità ~10 km.

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 28.0 °C; umidità 53%; pressione 1016 hPa; punto di rugiada 15.3 °C.
  • Sensazione termica: 28.7 °C.
  • Vento: molto debole da N a 2.4 m/s, raffiche 3.6 m/s.
  • Piogge: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 30.9 °C; umidità 47%; pressione 1016 hPa; punto di rugiada 14.7 °C.
  • Sensazione termica: 31.9 °C.
  • Vento: debole da O a 2.7 m/s, raffiche fino a 4.5 m/s.
  • Piogge: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: cielo sereno; primo picco termico della giornata.
  • Temperatura: 31.0 °C; umidità 59%; pressione 1016 hPa; punto di rugiada 17.5 °C.
  • Sensazione termica: fino a 34.6 °C (indice di calore sensibilmente più alto per l'umidità).
  • Vento: debole-moderato da S-O a 4.9 m/s, raffiche fino a 5.5 m/s.
  • Piogge: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 30.5 °C; umidità 62%; pressione 1016 hPa; punto di rugiada 18.7 °C.
  • Sensazione termica: 34.3 °C.
  • Vento: moderato da S-O a 4.4 m/s, raffiche 4.6 m/s.
  • Piogge: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 26.7 °C; umidità 66%; pressione 1016 hPa; punto di rugiada 19.1 °C.
  • Sensazione termica: 28.1 °C.
  • Vento: debole da SE a 3.2 m/s, raffiche 3.2 m/s.
  • Piogge: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Sera (21:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 25.8 °C; umidità 69%; pressione 1017 hPa; punto di rugiada 19.1 °C.
  • Sensazione termica: 26.2 °C.
  • Vento: debole da SE a 2.1 m/s, raffiche 2.2 m/s.
  • Piogge: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 5 luglio 2026 una giornata stabile e soleggiata con cieli sereni per l'intera giornata, nessuna precipitazione prevista e venti generalmente deboli-moderati. Il picco termico si registra a mezzogiorno con 31 °C e una sensazione di calore che può arrivare a circa 34–35 °C per l'effetto di umidità. Pressione stabile intorno a 1016–1017 hPa e visibilità buona (circa 10 km). Consigli pratici: protezione solare nelle ore centrali, idratazione e attenzione al disagio per il caldo per soggetti sensibili.

Previsioni meteo 5 luglio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.8° (perc. +24.8°)
Precip. -
Vento 2.2 N (max 2.4)
Umidità 57%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.1° (perc. +24.1°)
Precip. -
Vento 2.8 N (max 2.9)
Umidità 58%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.0° (perc. +28.7°)
Precip. -
Vento 2.4 N (max 3.6)
Umidità 53%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.9° (perc. +31.9°)
Precip. -
Vento 2.7 O (max 4.5)
Umidità 47%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.0° (perc. +34.6°)
Precip. -
Vento 4.9 S (max 5.5)
Umidità 59%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.5° (perc. +34.3°)
Precip. -
Vento 4.4 SO (max 4.6)
Umidità 62%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.7° (perc. +28.1°)
Precip. -
Vento 3.2 SE (max 3.2)
Umidità 66%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.8° (perc. +26.2°)
Precip. -
Vento 2.1 SE (max 2.2)
Umidità 69%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.4° (perc. +25.8°)
Precip. -
Vento 1.9 E (max 2.0)
Umidità 69%
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