Gela, 3 settembre 2026 — Sole e caldo con punte di afa nel primo pomeriggio

A Gela il 3 settembre 2026 giornata prevalentemente soleggiata, temperature fino a 31–32 °C e umidità in aumento: i dettagli orari e i consigli pratici.

La giornata di giovedì 3 settembre 2026 a Gela si presenta sostanzialmente stabile e soleggiata, con venti generalmente deboli e nessuna precipitazione attesa. Tuttavia il sensibile aumento dell'umidità nelle ore centrali renderà la sensazione termica più elevata: leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno. Temperatura 26.4 °C, umidità 57%, pressione 1016 hPa. Vento debole da NE a 1.97 m/s con raffiche fino a 2.14 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Sensazione termica in linea con la temperatura (feels_like 26.4 °C).

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno e lieve calo termico: 25.0 °C, umidità 53%, pressione 1015 hPa. Vento molto debole da NW a 1.39 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Buone condizioni per attività all'aperto al mattino presto.

Mattina (06:00) — Sole pieno e clima gradevole: 28.5 °C, umidità 44%, pressione 1016 hPa. Vento debole 1.92 m/s da NE. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Sensazione termica confortevole (feels_like 28.5 °C).

Mezza mattinata (09:00) — Cielo sereno, aumento della temperatura: 31.2 °C, umidità 40%, pressione 1016 hPa. Vento leggero 2.66 m/s da SO. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Condizioni ideali per chi cerca sole, ma prevedere protezione solare.

Mezzogiorno (12:00) — Picco diurno con forte sensazione di calore: 31.7 °C, umidità 55%, pressione 1015 hPa. Vento moderato fino a 6.47 m/s da S-SO con raffiche fino a 7.03 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Attenzione all'afa: feels_like segnalato a 35.1 °C, maggiore disagio per attività fisica.

Primo pomeriggio (15:00) — Caldo e umidità in aumento: 31.0 °C, umidità 67%, pressione 1015 hPa. Vento 6.03 m/s da S con raffiche fino a 6.05 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Sensazione molto afosa con feels_like circa 36.7 °C: è consigliabile idratarsi e limitare sforzi.

Tardo pomeriggio (18:00) — Lievi rasserenamenti ma ancora caldo umido: 27.6 °C, umidità 77%, pressione 1015 hPa. Vento debole 3.71 m/s da SE. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Serata in arrivo più fresca ma con alto contenuto di umidità (feels_like 30.8 °C).

Sera (21:00) — Cielo sereno, temperature in calo moderato: 27.2 °C, umidità 67%, pressione 1016 hPa. Vento molto debole 2.00 m/s da E. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Condizioni tranquille per la serata, con sensazione termica intorno ai 28.9 °C.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 3 settembre 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e stabile, senza precipitazioni previste. Temperature tra circa 25 °C nelle ore più fresche e un picco intorno a 31.7 °C a mezzogiorno; umidità in aumento nel pomeriggio che renderà la sensazione di caldo più marcata (feels_like fino a 36.7 °C). Venti generalmente deboli, con qualche rinforzo meridionale nelle ore centrali. Consigli: protezione solare, idratazione e limitare sforzi nelle ore più calde.