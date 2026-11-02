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Gela, 3 novembre 2026: giornata con sole e un breve passaggio di pioggia leggera

Previsioni per Gela il 3 novembre 2026: temperature miti, venti moderati e un rapido episodio di pioggia nel primo pomeriggio. Dettagli orari.

A cura di Meteorologo
02 novembre 2026 15:00
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Gela, 3 novembre 2026: giornata con sole e un breve passaggio di pioggia leggera -
Meteo
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La giornata meteorologica a Gela del 3 novembre 2026 si presenta generalmente favorevole ma con un veloce passaggio instabile nella prima parte del pomeriggio. Temperature miti e cielo per lo più sereno o con poche nubi, vento da componenti occidentali; un breve episodio di pioggia leggera è atteso nel tardo mattino/primo pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — poche nuvole

Cielo con poche nubi e condizioni sostanzialmente stabili. Temperatura intorno a 16,2 °C, umidità 86%, pressione 1008 hPa. Vento da WNW (291°) a circa 4,6 m/s con raffiche fino a 8,4 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di pioggia trascurabile (0%).

Prima mattina (03:00) — poche nuvole

Cielo ancora con poche nubi e clima fresco ma mite per il periodo. Temperatura 16,0 °C, umidità 86%, pressione 1009 hPa. Vento da WNW (289°) intorno a 3,9 m/s, raffiche fino a 7,1 m/s. Visibilità buona. Probabilità di precipitazioni nulla.

Mattina (06:00) — poche nuvole

Al primo mattino continuerà una mattinata in prevalenza asciutta e in lieve aumento termico. Temperatura 16,7 °C, umidità 83%, pressione 1011 hPa. Vento da NW (306°) sui 3,5 m/s, raffiche fino a 6,6 m/s. Cielo con nubi diradate, nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno

Sole prevalente e rapido aumento delle temperature. Temperatura 21,8 °C, umidità 59%, pressione 1013 hPa. Vento da NW (315°) a 4,7 m/s, raffiche fino a 9,3 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle ore centrali della mattina.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse, lieve probabilità di pioggia

Cielo con nubi sparse; lieve aumento della probabilità di precipitazioni. Temperatura massima attesa intorno a 23,4 °C, umidità 49%, pressione 1013 hPa. Vento da WNW (303°) a 4,0 m/s, raffiche fino a 8,2 m/s. Probabilità di pioggia circa 18%; condizioni per lo più asciutte ma con nubi in aumento.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera possibile

Breve passaggio instabile: pioggia leggera attesa con accumulo previsto di circa 0,22 mm nelle tre ore. Temperatura 21,2 °C, umidità 69%, pressione 1015 hPa. Vento da Ovest (268°) a 4,6 m/s, raffiche fino a 7,9 m/s. Probabilità di precipitazione circa 20%; si tratta di un episodio debole e di breve durata.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno

Il passaggio perturbato tende a esaurirsi e tornerà il sereno. Temperatura 17,2 °C, umidità 81%, pressione 1016 hPa. Vento debole da NNW (331°) intorno a 1,7 m/s, raffiche lievi. Cieli limpidi e condizioni generalmente asciutte.

Sera (21:00) — cielo sereno

Serata stabile e relativamente mite. Temperatura 16,4 °C, umidità 86%, pressione 1018 hPa. Vento calmo da Nord (358°) sui 1,5 m/s, raffiche contenute. Condizioni ideali per attività serali all'aperto.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata complessivamente tranquilla il 3 novembre 2026: temperature miti (massima intorno a 23–24 °C), cieli per lo più sereni o al più con poche nubi, vento moderato da ovest-nordovest e un breve episodio di pioggia leggera nel primo pomeriggio con accumulo ridotto (~0,22 mm). La probabilità di precipitazioni resta contenuta (intorno al 20% nelle ore indicate). Per attività particolari si consiglia di consultare gli aggiornamenti delle prossime ore, poiché i passaggi instabili pomeridiani potrebbero subire variazioni temporali o di intensità.

Previsioni meteo 3 novembre 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +16.2° (perc. +16.1°)
Precip. -
Vento 4.6 O (max 8.4)
Umidità 86%
03:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +16.0° (perc. +15.9°)
Precip. -
Vento 3.9 O (max 7.1)
Umidità 86%
06:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +16.7° (perc. +16.6°)
Precip. -
Vento 3.5 NO (max 6.6)
Umidità 83%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +21.8° (perc. +21.5°)
Precip. -
Vento 4.7 NO (max 9.3)
Umidità 59%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +23.4° (perc. +23.0°)
Precip. -
Vento 4.0 NO (max 8.2)
Umidità 49%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +21.2° (perc. +21.1°)
Precip. 0.22mm (prob. 20%)
Vento 4.6 O (max 7.9)
Umidità 69%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.2° (perc. +17.1°)
Precip. -
Vento 1.7 NO (max 3.2)
Umidità 81%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.4° (perc. +16.4°)
Precip. -
Vento 1.5 N (max 2.8)
Umidità 86%
24:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +15.2° (perc. +15.2°)
Precip. -
Vento 1.9 N (max 3.6)
Umidità 93%
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