Gela, 3 novembre 2026: giornata con sole e un breve passaggio di pioggia leggera
Previsioni per Gela il 3 novembre 2026: temperature miti, venti moderati e un rapido episodio di pioggia nel primo pomeriggio. Dettagli orari.
La giornata meteorologica a Gela del 3 novembre 2026 si presenta generalmente favorevole ma con un veloce passaggio instabile nella prima parte del pomeriggio. Temperature miti e cielo per lo più sereno o con poche nubi, vento da componenti occidentali; un breve episodio di pioggia leggera è atteso nel tardo mattino/primo pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — poche nuvole
Cielo con poche nubi e condizioni sostanzialmente stabili. Temperatura intorno a 16,2 °C, umidità 86%, pressione 1008 hPa. Vento da WNW (291°) a circa 4,6 m/s con raffiche fino a 8,4 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di pioggia trascurabile (0%).
Prima mattina (03:00) — poche nuvole
Cielo ancora con poche nubi e clima fresco ma mite per il periodo. Temperatura 16,0 °C, umidità 86%, pressione 1009 hPa. Vento da WNW (289°) intorno a 3,9 m/s, raffiche fino a 7,1 m/s. Visibilità buona. Probabilità di precipitazioni nulla.
Mattina (06:00) — poche nuvole
Al primo mattino continuerà una mattinata in prevalenza asciutta e in lieve aumento termico. Temperatura 16,7 °C, umidità 83%, pressione 1011 hPa. Vento da NW (306°) sui 3,5 m/s, raffiche fino a 6,6 m/s. Cielo con nubi diradate, nessuna pioggia prevista.
Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno
Sole prevalente e rapido aumento delle temperature. Temperatura 21,8 °C, umidità 59%, pressione 1013 hPa. Vento da NW (315°) a 4,7 m/s, raffiche fino a 9,3 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle ore centrali della mattina.
Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse, lieve probabilità di pioggia
Cielo con nubi sparse; lieve aumento della probabilità di precipitazioni. Temperatura massima attesa intorno a 23,4 °C, umidità 49%, pressione 1013 hPa. Vento da WNW (303°) a 4,0 m/s, raffiche fino a 8,2 m/s. Probabilità di pioggia circa 18%; condizioni per lo più asciutte ma con nubi in aumento.
Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera possibile
Breve passaggio instabile: pioggia leggera attesa con accumulo previsto di circa 0,22 mm nelle tre ore. Temperatura 21,2 °C, umidità 69%, pressione 1015 hPa. Vento da Ovest (268°) a 4,6 m/s, raffiche fino a 7,9 m/s. Probabilità di precipitazione circa 20%; si tratta di un episodio debole e di breve durata.
Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno
Il passaggio perturbato tende a esaurirsi e tornerà il sereno. Temperatura 17,2 °C, umidità 81%, pressione 1016 hPa. Vento debole da NNW (331°) intorno a 1,7 m/s, raffiche lievi. Cieli limpidi e condizioni generalmente asciutte.
Sera (21:00) — cielo sereno
Serata stabile e relativamente mite. Temperatura 16,4 °C, umidità 86%, pressione 1018 hPa. Vento calmo da Nord (358°) sui 1,5 m/s, raffiche contenute. Condizioni ideali per attività serali all'aperto.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà una giornata complessivamente tranquilla il 3 novembre 2026: temperature miti (massima intorno a 23–24 °C), cieli per lo più sereni o al più con poche nubi, vento moderato da ovest-nordovest e un breve episodio di pioggia leggera nel primo pomeriggio con accumulo ridotto (~0,22 mm). La probabilità di precipitazioni resta contenuta (intorno al 20% nelle ore indicate). Per attività particolari si consiglia di consultare gli aggiornamenti delle prossime ore, poiché i passaggi instabili pomeridiani potrebbero subire variazioni temporali o di intensità.