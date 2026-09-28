Gela, 29 settembre 2026 — Sole al mattino, possibili rovesci nel pomeriggio
A Gela il 29 settembre 2026 l'inizio della giornata è sereno e mite, con aumento della nuvolosità e piogge leggere nel pomeriggio e in serata.
L'avvio della giornata a Gela si presenta tranquillo e mite, ma non mancano segnali di cambiamento nella parte centrale del giorno. Chi programma attività all'aperto potrà sfruttare le ore mattutine soleggiate, mentre dal primo pomeriggio sono possibili rovesci brevi ma localmente significativi.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — Cielo prevalentemente sereno. Temperatura intorno a 19.9 °C, umidità elevata (80%) e pressione stabile a 1022 hPa. Vento debole da nord-est a circa 0.8 m/s (43°), rafiche fino a 1.6 m/s. Visibilità ottima.
Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno con temperature in lieve calo a 19.0 °C e umidità attorno all'84%. Pressione 1022 hPa. Vento molto debole da nord (13°) a circa 1.3 m/s, brezze discrete per la notte.
Mattina (06:00) — Giornata che prende avvio con cielo sereno e clima mite: 21.6 °C, umidità 84% e pressione 1022 hPa. Vento debole da nord (12°) a 1.6 m/s, sensazione di temperatura gradevole.
Mezza mattinata (09:00) — Sole pieno e temperature in aumento fino a circa 26.1 °C. Umidità scende al 55% e pressione leggermente sui 1023 hPa. Vento ancora debole, proveniente da ovest-sud-ovest (255°) a ~1.1 m/s; giornata stabile nelle prime ore.
Mezzogiorno (12:00) — Aumento della nuvolosità e primo segnale di instabilità: pioggia leggera prevista, accumulo stimato 0.11 mm nelle tre ore. Temperatura 26.0 °C, umidità 59% e vento da sud-ovest (234°) a circa 4.2 m/s con raffiche fino a 8.7 m/s.
Primo pomeriggio (15:00) — Probabilità di pioggia aumentata: pioggia leggera con circa 0.52 mm nelle tre ore e probabilità di precipitazione intorno al 63%. Temperatura 25.9 °C, umidità 62%. Vento da sud-ovest (231°) a 3.5 m/s, raffiche fino a ~6.7 m/s.
Tardo pomeriggio (18:00) — Le precipitazioni proseguono in forma debole, totale stimato 0.70 mm nelle tre ore; cielo parzialmente nuvoloso. Temperatura in calo a 22.8 °C, umidità 80% e vento molto debole da est-sud-est (114°) attorno a 0.3 m/s.
Sera (21:00) — Piogge residue e cielo ancora nuvoloso con pioggia leggera (circa 0.35 mm nelle tre ore). Temperatura 20.7 °C, umidità alta al 92% e pressione intorno a 1023 hPa. Vento debole da nord-est (63°) a 1.4 m/s; condizioni umide per la notte.
Riepilogo del giorno
- Condizioni generali: mattinata soleggiata e mite, con aumento della nuvolosità e pioggia leggera tra il primo pomeriggio e la serata.
- Temperature: minime intorno a 19.0 °C, massime fino a 26.1 °C.
- Precipitazioni: accumulo totale stimato circa 1.68 mm distribuito principalmente tra mezzogiorno e sera; probabilità di pioggia massima ~63% al primo pomeriggio.
- Vento: generalmente debole (intorno a 1–4 m/s), ma con raffiche più sostenute nel corso del pomeriggio fino a 8.7 m/s; direzione variabile da nord a sud-ovest.
- Pressione: stabile e moderatamente alta, attorno a 1022–1023 hPa.
Consiglio pratico: sfruttare le ore mattutine per attività all'aperto e portare con sé una giacca impermeabile leggera nel pomeriggio, in caso di rovesci improvvisi.