Gela, 29 settembre 2026 — Sole al mattino, possibili rovesci nel pomeriggio

A Gela il 29 settembre 2026 l'inizio della giornata è sereno e mite, con aumento della nuvolosità e piogge leggere nel pomeriggio e in serata.

A cura di Meteorologo 28 settembre 2026 15:00

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