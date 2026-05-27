Gela, 28 maggio 2026: giornata stabile e cielo sereno nelle previsioni

Previsioni per Gela, 28 maggio 2026: giornata stabile, cielo sereno e brezze leggere lungo la costa. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

La giornata di giovedì 28 maggio 2026 a Gela si presenta all'insegna della stabilità atmosferica: poche nubi e temperature miti accompagneranno le ore principali. Scorri il dettaglio orario per preparare uscite, attività all'aperto o semplicemente decidere come affrontare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo sereno e tempo asciutto. Temperatura intorno a 20,1 °C, umidità al 73% e pressione sui 1017 hPa. Vento debole da nord-est (circa 1,4 m/s, raffiche fino a 1,3 m/s). Visibilità ottima (10.000 m). Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%).

Prima mattina (03:00): Ancora cielo sereno con lieve calo dell'umidità al 65%. Temperatura circa 20,3 °C. Vento molto debole da nord (circa 1,4 m/s, raffiche 1,4 m/s). Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore.

Mattina (06:00): Sole mattutino e cielo sereno. Temperatura in aumento fino a 21,8 °C, umidità scesa al 57%. Vento debole da nord-nordovest (circa 1,2 m/s, raffiche 1,5 m/s). Pressione stabile attorno a 1017 hPa.

Mezza mattinata (09:00): Mattinata calda e soleggiata: 23,2 °C e cielo prevalentemente sgombro da nubi. Vento in rinforzo da sud-ovest (circa 3,7 m/s, raffiche 3,5 m/s). Umidità intorno al 54%. Nessuna precipitazione prevista.

Mezzogiorno (12:00): Cielo sereno, temperatura stabile sui 23,1 °C. Vento moderato da sud-ovest (circa 5,4 m/s, raffiche fino a 6,8 m/s), che potrà farsi sentire lungo la costa. Umidità risalita al 62%, pressione 1017 hPa.

Primo pomeriggio (15:00): Condizioni ancora soleggiate, con sole prevalente e qualche velo di nubi (copertura nuvolosa minima, 7%). Massima prevista sui 23,3 °C, vento da sud-ovest intorno a 4,1 m/s (raffiche 4,9 m/s). Umidità 67%. Nessun rischio di pioggia.

Tardo pomeriggio (18:00): Cielo ancora sereno con poche nubi isolate (8%). Temperatura in lieve calo a 22,2 °C; vento indebolito e ruotato verso sud-est (circa 2,7 m/s, raffiche 2,7 m/s). Pressione 1016 hPa, umidità 72%.

Sera (21:00): Tramonto e prime ore serali con cielo sereno, temperatura intorno a 22,2 °C e umidità al 66%. Vento debole da est (circa 2,2 m/s, raffiche 2,9 m/s). Visibilità buona; nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata stabile e prevalentemente soleggiata il 28 maggio 2026, con cielo sereno, temperature comprese tra circa 20 °C nelle ore notturne e 23–23,5 °C nelle ore centrali. Venti deboli-moderati da sud-ovest tra mezza mattina e primo pomeriggio (raffiche locali fino a ~6,8 m/s). Probabilità di precipitazioni nulla e condizioni favorevoli per attività all'aperto lungo la costa.