Gela, 28 luglio 2026: giornata calda e in prevalenza asciutta, previsioni orarie

A Gela il 28 luglio 2026: caldo estivo, cielo variabile e venti deboli-moderati. Leggi le previsioni orarie e il riepilogo della giornata.

L'estate continua a farsi sentire a Gela: la giornata del 28 luglio 2026 si presenta generalmente calda e senza precipitazioni significative, con variazioni di nuvolosità e brezze leggere che influenzeranno il comfort termico soprattutto nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo: nubi sparse (76%) · temperatura: 26,9 °C · umidità: 82% · feels like: 29,8 °C · vento: 1,3 m/s (E, raffiche 1,3 m/s) · precipitazioni: probabilità 0%, 0 mm attesi. Visibilità intorno a 10 km. Notte umida ma stabile, con cielo poco mosso e assenza di piogge.

Prima mattina (03:00) — cielo: cielo coperto (86%) · temperatura: 26,4 °C · umidità: 80% · feels like: 26,4 °C · vento: 1,3 m/s (N, raffiche 1,8 m/s) · precipitazioni: 0%. Condizioni ancora umide e relativamente stazionarie; ventilazione molto debole.

Mattina (06:00) — cielo: nubi sparse (76%) · temperatura: 27,2 °C · umidità: 65% · feels like: 28,8 °C · vento: 2,6 m/s (WNW, raffiche 2,4 m/s) · precipitazioni: 0%. Leggera diminuzione dell'umidità rispetto alle prime ore, cielo con schiarite e brezze più percepibili.

Mezza mattinata (09:00) — cielo: cielo coperto (87%) · temperatura: 28,2 °C · umidità: 69% · feels like: 30,9 °C · vento: 3,5 m/s (SSE, raffiche 3,9 m/s) · precipitazioni: 0%. Aumento della sensazione di caldo per effetto umidità e insolazione; attenzione al comfort all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) — cielo: nubi sparse (51%) · temperatura: 30,1 °C · umidità: 66% · feels like: 34,4 °C · vento: 5,9 m/s (SSE, raffiche 7,2 m/s) · precipitazioni: 0%. Picco termico della giornata con sensazione di calore marcata; ventilazione moderata che attenua parzialmente la sensazione di afa.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo: nubi sparse (30%) · temperatura: 30,0 °C · umidità: 67% · feels like: 34,3 °C · vento: 6,9 m/s (S, raffiche 8,6 m/s) · precipitazioni: 0%. Condizioni calde e asciutte, vento da sud più vivace con possibili raffiche locali; predomina il soleggiamento alternato a qualche annuvolamento.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo: nubi sparse (38%) · temperatura: 27,4 °C · umidità: 75% · feels like: 30,0 °C · vento: 4,4 m/s (SSW, raffiche 5,8 m/s) · precipitazioni: 0%. Temperatura in calo rispetto al pomeriggio, umidità in ripresa; serata che si avvicina con condizioni stabili.

Sera (21:00) — cielo: cielo sereno (1%) · temperatura: 27,4 °C · umidità: 77% · feels like: 30,3 °C · vento: 2,4 m/s (N, raffiche 2,4 m/s) · precipitazioni: 0%. Notte che torna più mite e quieta, con cielo libero dalle nubi e venti deboli.

Riepilogo del giorno

La giornata del 28 luglio 2026 a Gela sarà calda e in gran parte asciutta, con temperature massime intorno a 30 °C e una sensazione di caldo percepito più elevata nelle ore centrali (fino a circa 34 °C di "feels like"). Il cielo varierà tra nubi sparse e ampie schiarite: le precipitazioni non sono attese (probabilità 0%). I venti saranno generalmente deboli-moderati (mediamente 1–7 m/s) da prevalenti direzioni meridionali nel corso della giornata, con qualche raffica nel primo pomeriggio. Consigli: idratarsi nelle ore più calde e prestare attenzione al disagio da calore se si svolgono attività all'aperto.