Gela, 27 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con temperature miti

A Gela il 27 settembre 2026 atteso tempo prevalentemente sereno, brezze deboli e massime intorno a 26–27°C: il dettaglio orario.

L'aria resta stabile su Gela: per chi ha in programma attività all'aperto domani vale la pena consultare il dettaglio orario per scegliere il momento migliore della giornata. Di seguito le previsioni frammentate per fasce, con indicazioni su temperature, venti e probabilità di precipitazioni.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno, temperatura intorno a 18 °C, umidità elevata al 82% e punto di rugiada a 13,5 °C. Pressione stabile sui 1019 hPa. Vento debole da nord-est a circa 2,6 m/s con raffiche fino a 4,7 m/s. Visibilità ottima (10 km). Probabilità di pioggia nulla (0%; precipitazioni 0 mm).

Prima mattina (03:00): ancora cielo sereno e lieve calo termico a 17,7 °C, umidità ~80%. Pressione ancora sui 1019 hPa. Vento molto debole da nord a 2,5 m/s; raffiche intorno a 4,5 m/s. Condizioni stabili, nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00): aumento della temperatura a 19,2 °C con cielo terso. Umidità scende al 71% e pressione a 1020 hPa. Vento leggero da nord attorno a 2,6 m/s. Giornata che parte asciutta e soleggiata, adatta per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00): aria più calda, 24,1 °C e cielo sereno; umidità solo 44% e pressione sui 1021 hPa. Vento molto debole (circa 1,0 m/s) da sud. Sole pieno e rapido riscaldamento del territorio.

Mezzogiorno (12:00): picco di giornata con 26,6 °C; umidità bassa (43%) e pressione 1020 hPa. Vento da sud-ovest intorno a 3,0 m/s con raffiche fino a 6,9 m/s. Condizioni molto stabili e soleggiate, temperatura gradevole ma già calda per chi è esposto al sole.

Primo pomeriggio (15:00): lieve attenuazione a 25,7 °C, umidità ~46% e pressione 1019 hPa. Vento da sud-ovest a 3,5 m/s, raffiche fino a 6,9 m/s; cielo praticamente sereno con solo sporche velature (nuvolosità residua minima).

Tardo pomeriggio (18:00): prime nubi sparse sul territorio con temperatura intorno a 22,8 °C e umidità in aumento al 63%. Pressione stabile sui 1020 hPa. Vento debole da ovest-sud-ovest a 1,7 m/s. Nessuna precipitazione attesa, ma il cielo diventa in parte nuvoloso.

Sera (21:00): ritorno a condizioni più serene, 20,6 °C, umidità 66% e pressione 1021 hPa. Vento quasi assente (circa 0,6 m/s) da nord-nordovest. Cielo per lo più sereno con scarsa nuvolosità. Probabilità di pioggia 0%.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente serena e stabile a Gela il 27 settembre 2026, con minime intorno a 18 °C nelle ore notturne e massime fino a 26–27 °C nelle ore centrali. Venti generalmente deboli, con raffiche locali fino a ~7 m/s nel corso della giornata. Pressione elevata e precipitazioni assenti: condizioni favorevoli per attività all'aperto e per chi cerca giornate ancora estive all'inizio dell'autunno.