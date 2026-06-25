Gela, 26 giugno 2026: giornata estiva con cielo in prevalenza sereno e brezze leggere

Previsioni per Gela — 26 giugno 2026: tempo stabile, temperature in crescita e picco di calore a metà giornata; dettagli orari e consigli pratici.

L'estate avanza senza sorprese su Gela: per la giornata del 26 giugno 2026 è atteso tempo sostanzialmente stabile e asciutto con poche nubi e venti generalmente deboli. Di seguito il dettaglio orario per pianificare la giornata con precisione.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Tra le 00:00 e le prime ore della notte si prevedono nubi sparse. Temperatura intorno ai 24 °C, umidità sul 66%, punto di rugiada a 17.3 °C. Pressione stabile su 1016 hPa. Vento debole da NE a circa 1.6 m/s (raffiche fino a 1.6 m/s), visibilità buona 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00) — Permangono poche nuvole; leggero calo termico minimo trascurabile con 24.0 °C e umidità 68%. Punto di rugiada 17.6 °C. Vento molto debole da nord (0.9 m/s). Condizioni asciutte, visibilità 10 km, precipitazioni assenti.

Mattina (06:00) — In avvio di mattina si registrano nubi sparse ma cieli in miglioramento: temperatura 27.8 °C, umidità 66%, punto di rugiada 18.1 °C. Vento quasi calmo da NNE a 0.6 m/s. Sensazione termica più alta (feel-like 29.7 °C) rispetto alla temperatura reale; nessuna precipitazione prevista.

Mezza mattinata (09:00) — Il cielo tende a schiarire fino a divenire sereno, con 30.8 °C e umidità in calo al 58%. Pressione lieve risalita (1017 hPa). Vento moderato debole da SW intorno a 2.6 m/s (raffiche fino a 2.9 m/s). Visibilità ottima; precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00) — Massimo soleggiamento della giornata: cielo sereno e temperatura che sale fino a 31.8 °C. Umidità 64%, punto di rugiada 18.6 °C; vento da SW a 4.2 m/s con raffiche fino a 4.8 m/s. Sensazione di calore marcata: feels like 37.9 °C — può risultare percepita come molto calda nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00) — Ancora sereno, temperatura in lieve calo a 29.9 °C, umidità 69% e punto di rugiada 19.9 °C. Vento da SW intorno a 3.3 m/s (raffiche 3.7 m/s). Condizioni ancora asciutte e soleggiate, con sensazione di caldo umido (feels like 34.6 °C).

Tardo pomeriggio (18:00) — Verso il tardo pomeriggio il sole cala ma rimane il sereno: 26.1 °C e umidità 72%, punto di rugiada 20.1 °C. Vento debole da SW a 2.8 m/s (raffiche 3.3 m/s). Nessuna pioggia prevista, visibilità mantenuta su 10 km.

Sera (21:00) — La sera sarà caratterizzata da nubi sparse con temperatura sui 25.2 °C e umidità 72%. Pressione 1017 hPa, vento debole da NE a 1.5 m/s (raffiche 1.6 m/s). Condizioni asciutte e confortevoli per attività serali all'aperto.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 26 giugno 2026 una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, senza precipitazioni attese (pop 0%). Le temperature oscillano tra circa 24 °C nelle ore notturne e punte di 31.8 °C a mezzogiorno; attenzione al disagio termico nelle ore centrali (feels like fino a 37.9 °C). Venti per lo più deboli/moderati da componenti settentrionali o sud-occidentali (massime raffiche intorno a 4.8 m/s). Consigli: idratazione nelle ore calde e programmazione delle attività all'aperto nelle ore più fresche del mattino o della sera.